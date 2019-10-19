Происшествия
сегодня, 14:25
Липчанин чудом выжил в аварии в Волгоградской области
"Четверка" после столкновения с "Сузуки" превратилась в груду железа
Как сообщает ГУ МВД России по Волгорадской области, 66-летний житель Липецка, управляя автомашиной «ВАЗ-2104», двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону Волгограда, при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Сузуки СХ4», под управлением 29-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2104» доставлен в больницу.
Легковушка липчанина была под завязку груженая картофелем.
В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2104» доставлен в больницу.
Легковушка липчанина была под завязку груженая картофелем.
Фыв
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