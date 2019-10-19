Происшествия

сегодня, 14:25

Липчанин чудом выжил в аварии в Волгоградской области

4 997
#дтп
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Липчанин чудом выжил в аварии в Волгоградской области

"Четверка" после столкновения с "Сузуки" превратилась в груду железа

Как сообщает ГУ МВД России по Волгорадской области, 66-летний житель Липецка, управляя автомашиной «ВАЗ-2104», двигаясь по автодороге Р-22 «Каспий» в сторону  Волгограда, при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Сузуки СХ4», под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2104» доставлен в больницу.

Легковушка липчанина была под завязку груженая картофелем.
4 997
#дтп
1

Комментарии (4)

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Фыв

55 минут назад
Правильно в Китае делают, после 60 права забирают.
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Иномарки DURACAM

сегодня, 14:48
Я на ржавом велосипеде, бессмертный!
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Инженер АвтоВаза

сегодня, 14:47
В четвёрке сработала супер современная активная система спасения водителя.
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Иномарки DURACAM

сегодня, 14:45
Опять ВАЗ! Люди, берегите себя, не покупайте это гавно! ВАЗ ЗЛО!!!
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