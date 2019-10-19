Спорт

сегодня, 10:06

На Всемирных пляжных Играх липчанка показала «пляжный» результат

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#Марафонское плавание #Валерия Ермакова
На Всемирных пляжных Играх липчанка показала «пляжный» результат

В заплыве на 5 км Валерия Ермакова финишировала только в третьем десятке участников.

Липчанка Валерия Ермакова вышла на старт таких экзотических соревнований, как Всемирные пляжные игры, которые прошли в столице Катара Дохе.

Валерия приняла участие в заплыве в открытой воде на 5 км. Однако результат вице-чемпионки России-2019 оказался не самым лучшим – 1 час 7 минут 16 секунд и принес лишь 22-е место. Для сравнения: в июне в чемпионате нашей страны Ермакова проплыла ту же дистанцию на две минуты быстрее – 1:05:06,40. Одной из причин катарской неудачи стала слишком жаркая погода: температура воды доходила до 31 (!) градуса.

Впрочем, все участницы находились в равных условиях. Победила бразильянка Ана де Жезус Соарес - 59.51, второе и третье места заняли соответственно китаянка Хоу Явен - 59.52 и немка Леони Бек - 59.53.

Добавим, что Всемирные пляжные игры проводились по неолимпийским видам спорта или дисциплинам. В программу входили пляжные борьба, каратэ, волейбол 4х4, гандбол, теннис, пляжный футбол, вейкбординг, водные лыжи, кайтсёрфинг, плавание на 5 км, сёрфинг, аквафлон, баскетбол 3х3, боулдеринг, скейтбординг.

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#Марафонское плавание #Валерия Ермакова

Комментарии (5)

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Лысый из бразерс

20 минут назад
Я бы с ней поплавал
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зрк

22 минуты назад
Я за ПУТИНА !, дурак иди лечись какие пиндосы.Если у всех чиновников дети бабло и недвижимость в америке.
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гость

58 минут назад
А я за полную отмену пенсий - что бы всю жизнь провъе.бы..ать и сразу в "деревянный макинтош". Вот на чиновников тогда вообще благодать снизойдет, только ПФР придется реорганизовать.
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васёк

сегодня, 10:18
Полудурок?
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Я за ПУТИНА !

сегодня, 10:13
Главный результат страны - это МИРНОЕ и ЧИСТОЕ небо над головою ! Нас пиндосы не возьмут , а укрофашисты -ссыкуны !!!
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