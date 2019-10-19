На Всемирных пляжных Играх липчанка показала «пляжный» результат

В заплыве на 5 км Валерия Ермакова финишировала только в третьем десятке участников.

Липчанка Валерия Ермакова вышла на старт таких экзотических соревнований, как Всемирные пляжные игры, которые прошли в столице Катара Дохе.

Валерия приняла участие в заплыве в открытой воде на 5 км. Однако результат вице-чемпионки России-2019 оказался не самым лучшим – 1 час 7 минут 16 секунд и принес лишь 22-е место. Для сравнения: в июне в чемпионате нашей страны Ермакова проплыла ту же дистанцию на две минуты быстрее – 1:05:06,40. Одной из причин катарской неудачи стала слишком жаркая погода: температура воды доходила до 31 (!) градуса.

Впрочем, все участницы находились в равных условиях. Победила бразильянка Ана де Жезус Соарес - 59.51, второе и третье места заняли соответственно китаянка Хоу Явен - 59.52 и немка Леони Бек - 59.53.

Добавим, что Всемирные пляжные игры проводились по неолимпийским видам спорта или дисциплинам. В программу входили пляжные борьба, каратэ, волейбол 4х4, гандбол, теннис, пляжный футбол, вейкбординг, водные лыжи, кайтсёрфинг, плавание на 5 км, сёрфинг, аквафлон, баскетбол 3х3, боулдеринг, скейтбординг.