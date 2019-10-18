Происшествия

59 минут назад

81-летний велосипедист попал под «Дэу-Матиз»

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#Авария #ДТП
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81-летний велосипедист попал под «Дэу-Матиз»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 17 октября в Усмани на улице Ленина 81-летний велосипедист попал под автомобиль «Дэу-Матиз» с 35-летней женщиной за рулем. Пенсионер получил травмы, и после оказания помощи был отпущен домой.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1058 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 77.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 720 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.

Также зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

5 844
#Авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Липчанин

22 минуты назад
Ни как не успокоятся. Дебилы велосипедные.....
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Иномарки DURACAM

26 минут назад
Хочу любую иномарку, хотя бы женский Матиз!
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Антон

29 минут назад
Теперь ей придётся за него замуж выходить.
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Старые ЗОЖники

38 минут назад
Это - печальные последствия массового увлечения ЗОЖ. Далеко не всем в таком возрасте можно оседлать велосипед. Или катайтесь тогда в школьном дворе, а не среди машин.
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))))

40 минут назад
Он - старый. Она - баба. Вот и встретились...
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