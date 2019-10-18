Происшествия
59 минут назад
81-летний велосипедист попал под «Дэу-Матиз»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 17 октября в Усмани на улице Ленина 81-летний велосипедист попал под автомобиль «Дэу-Матиз» с 35-летней женщиной за рулем. Пенсионер получил травмы, и после оказания помощи был отпущен домой.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1058 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 77.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 720 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.
Также зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1058 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 77.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 720 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.
Также зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
Липчанин
Иномарки DURACAM
Антон
Старые ЗОЖники
))))