81-летний велосипедист попал под «Дэу-Матиз»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, утром 17 октября в Усмани на улице Ленина 81-летний велосипедист попал под автомобиль «Дэу-Матиз» с 35-летней женщиной за рулем. Пенсионер получил травмы, и после оказания помощи был отпущен домой.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1058 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 77.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 720 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 22 нарушения правил парковки, 8 автомобилей эвакуировали.



Также зафиксировано 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



