Общество

сегодня, 15:03

В Липецкой области объявили охоту на ведьм

12 778
#экстрасенсы
В Липецкой области объявили охоту на ведьм
Документальный фильм о шарлатанах-экстрасенсах и об опасности увлечения оккультными учениями продемонстрируют в Доме культуры Добринки.  

Документальный фильм жителя Добринки Дмитрия Адоньева покажут в местном ДК 18 октября. 1,5-часовую картину об опасности увлечения паранормальными явлениями он монтировал в течении четырех лет. По мнению автора, так называемые ведьмы, астрологи, каббалисты используют технологии обмана, культивируемые и в древности и в век IT-технологий.  
Дмитрий Адоньев, являющийся руководителем миссионерского отдела Никольского храма поселка Добринка, отмечает, что суеверия распространены и среди верующих. 

- Не редкость, когда в церковной лавке хотят приобрести некую «красную нить», которая якобы спасает от сглаза и порчи, - сообщил GOROD48 Дмитрий Адоньев. - Интерес в Добринке к черной магии, гаданиям, приворотам огромен. По моей статистике в нашем районе, где проживают 30 тысяч человек, каждый шестой интересуется паранормальными верованиями.

Любопытно, что после того, как Дмитрий Адоньев разместил информацию в Сети о показе картины, ему стали поступать сообщения от людей, предлагающих продемонстрировать их «неординарные» способности на практике. 

Отметим, что в Госдуме РФ законопроект о запрете оккультной деятельности разрабатывают с 2014 года. Депутаты намерены ограничить негативное влияние астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов и иных подобных лиц. Одна из попыток принять закон была отвергнута правительством, поскольку парламентарии не смогли объяснить, кто такие колдуны и экстрасенсы с точки зрения правового регулирования. 

- Стране срочно необходим закон, запрещающий деятельность всякого рода целителей, экстрасенсов, магов. Они заняты лишь одним делом - вытягивают у населения деньги. Чем скорее появится правовая защита людей от обманщиков и шарлатанов, тем лучше, - заявил GOROD48 депутат Госдумы Николай Борцов.
12 778
#экстрасенсы

Комментарии (12)

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Перри Мейсон

13 минут назад
Хватить кошмарить бизнес)))
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Фрэнк Гудвин

22 минуты назад
гость, плюс ко всему в нашей стране у них - заповедник.
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Участковый

25 минут назад
Чаще всего такие шарлатаны - это * .
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верно излагаешь

29 минут назад
Хм, у власти и УК не должно быть конкурентов.
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гость

29 минут назад
Фрэнк Гудвин, Хм, на этих охота запрещена, они в Красной книге. да еще обмотаны красной нитью
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Маруся

30 минут назад
Я не против такого закона.Сколько у нас таких дурочек, которые даже от рака лечиться ходят к гадалкам, мужей в семью возвращать, сглаз сводить. А шарлатаны под это дело даже кабинеты в центре города арендуют, прием по записи ведут. Это конечно дело каждого, куда свои кровные тратить, но вот пенсионеров жалко, бабульки доверчивые последнюю копейку таким отнесут.
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Экстрасекс

30 минут назад
Вижу...путин поднял Россию с колен...и поставил раком. Дальше вижу...пи..ц.
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Победитель битвы

35 минут назад
Экстрасенсов первым сказал, что убитую девочку в Саратове, нужно искать в гаражах, и что она мертва и лежит раздетая. Потом только правоохранительные органы нашли её, убитую в гараже. Вот как можно это объяснить?
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Фрэнк Гудвин

37 минут назад
Хм, на этих охота запрещена, они в Красной книге.
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Хм

41 минуту назад
"Они заняты лишь одним делом - вытягивают у населения деньги". Читая эти слова, на ум приходят мысли только о нашем правительстве в тандеме с организациями ЖКХ... и никак не о гадалках))))
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