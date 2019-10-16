В Липецкой области объявили охоту на ведьм

Документальный фильм о шарлатанах-экстрасенсах и об опасности увлечения оккультными учениями продемонстрируют в Доме культуры Добринки.



Документальный фильм жителя Добринки Дмитрия Адоньева покажут в местном ДК 18 октября. 1,5-часовую картину об опасности увлечения паранормальными явлениями он монтировал в течении четырех лет. По мнению автора, так называемые ведьмы, астрологи, каббалисты используют технологии обмана, культивируемые и в древности и в век IT-технологий.

Дмитрий Адоньев, являющийся руководителем миссионерского отдела Никольского храма поселка Добринка, отмечает, что суеверия распространены и среди верующих.



- Не редкость, когда в церковной лавке хотят приобрести некую «красную нить», которая якобы спасает от сглаза и порчи, - сообщил GOROD48 Дмитрий Адоньев. - Интерес в Добринке к черной магии, гаданиям, приворотам огромен. По моей статистике в нашем районе, где проживают 30 тысяч человек, каждый шестой интересуется паранормальными верованиями.



Любопытно, что после того, как Дмитрий Адоньев разместил информацию в Сети о показе картины, ему стали поступать сообщения от людей, предлагающих продемонстрировать их «неординарные» способности на практике.



Отметим, что в Госдуме РФ законопроект о запрете оккультной деятельности разрабатывают с 2014 года. Депутаты намерены ограничить негативное влияние астрологов, гадалок, магов, спиритов, экстрасенсов и иных подобных лиц. Одна из попыток принять закон была отвергнута правительством, поскольку парламентарии не смогли объяснить, кто такие колдуны и экстрасенсы с точки зрения правового регулирования.



- Стране срочно необходим закон, запрещающий деятельность всякого рода целителей, экстрасенсов, магов. Они заняты лишь одним делом - вытягивают у населения деньги. Чем скорее появится правовая защита людей от обманщиков и шарлатанов, тем лучше, - заявил GOROD48 депутат Госдумы Николай Борцов.

