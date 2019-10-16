В России
12 минут назад
Эксперты дали советы насчет еды в офисе
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Пропускать обед не стоит.
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе. В первую очередь специалисты советуют не пропускать обеденный перерыв на работе. Если выделить время на него не получается, то лучше приносить еду с собой из дома. В то же время полноценный обед не следует заменять булочками и пирожками — это может негативно сказаться на фигуре, подчеркнули специалисты. При работе в офисе пища не должна быть жирной. Также не следует злоупотреблять соленым, поскольку это приводит к появлению отеков на ногах и повышению артериального давления .
Отмечается, что для человека оптимально есть пять-шесть раз в день, при этом перерывы между приёмами пищи не должны превышать два с половиной — три часа. Более длительные промежутки являются стрессовыми для организма, уточняют "Известия".
Как пояснили эксперты, отсутствие еды в желудке более четырех часов приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей. Всё это сопровождается выделением соляной кислоты, которая раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, что приводит к развитию язвенной болезни, дуоденита и гастрита.
Отмечается, что для человека оптимально есть пять-шесть раз в день, при этом перерывы между приёмами пищи не должны превышать два с половиной — три часа. Более длительные промежутки являются стрессовыми для организма, уточняют "Известия".
Как пояснили эксперты, отсутствие еды в желудке более четырех часов приводит к сокращению его стенок и появлению голодных болей. Всё это сопровождается выделением соляной кислоты, которая раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, что приводит к развитию язвенной болезни, дуоденита и гастрита.
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