В Липецке начинается турнир, посвященный памяти легендарного боксера Петра Заева

Международный статус соревнованиям придаст участие спортсменов из Абхазии, ДНР и ЛНР.

Сегодня в спорткомплексе «Молодёжный» начнутся бои турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного мастера спорта Петра Заева, завоевавшего на Олимпиаде-80 серебряную медаль. Как сообщили GOROD48 в федерации бокса Липецкой области, в состязаниях примут участие 214 спортсменов из более десяти регионов России. Международный статус соревнованиям придаст участие спортсменов из Абхазии, ДНР и ЛНР.



Начало боев 16 октября в 15:00, торжественное открытие в 17:00; 17 октября - в 11:00, 18 октября - полуфинальные бои в 11:00, 19 октября - финальные бои в 11:00.



Петр Заев - серебряный призёр Олимпиады-80, абсолютный чемпион СССР 1975 года. Заслуженный мастер спорта. Выступал за липецкое «Динамо» и ЦСКА. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али.



В ходе олимпийского турнира убедительно переиграл трёх соперников: из Югославии, Италии и ГДР. В финальном бою уступил «золото» знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону. Завершив выступления на ринге, окончил Военный институт физической культуры. С 1988 года работал офицером-воспитателем в московском Суворовском военном училище. В последние годы возглавлял липецкое землячество в Москве. Умер в Липецке 29 ноября 2014 года.

