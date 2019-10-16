Спорт

12 минут назад

В Липецке начинается турнир, посвященный памяти легендарного боксера Петра Заева

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#бокс
В Липецке начинается турнир, посвященный памяти легендарного боксера Петра Заева

Международный статус соревнованиям придаст участие спортсменов из Абхазии, ДНР и ЛНР. 

Сегодня в спорткомплексе «Молодёжный» начнутся бои турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного мастера спорта Петра Заева, завоевавшего на Олимпиаде-80 серебряную медаль. Как сообщили GOROD48 в федерации бокса Липецкой области, в состязаниях примут участие 214 спортсменов из более десяти регионов России. Международный статус соревнованиям придаст участие спортсменов из Абхазии, ДНР и ЛНР.

Начало боев 16 октября в 15:00, торжественное открытие в 17:00; 17 октября - в 11:00, 18 октября - полуфинальные бои в 11:00, 19 октября - финальные бои в 11:00. 

Петр Заев - серебряный призёр Олимпиады-80, абсолютный чемпион СССР 1975 года. Заслуженный мастер спорта. Выступал за липецкое «Динамо» и ЦСКА. В 1978 году вместе Евгением Горстковым и Игорем Высоцким участвовал в выставочном бою против Мохаммеда Али.

В ходе олимпийского турнира убедительно переиграл трёх соперников: из Югославии, Италии и ГДР. В финальном бою уступил «золото» знаменитому кубинцу Теофило Стивенсону. Завершив выступления на ринге, окончил Военный институт физической культуры. С 1988 года работал офицером-воспитателем в московском Суворовском военном училище. В последние годы возглавлял липецкое землячество в Москве. Умер в Липецке 29 ноября 2014 года.
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#бокс

Комментарии (3)

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гость 1

14 секунд назад
спорстмены ЛНР И ДНР, в интернете почитай!
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А кто это?

1 минуту назад
Город закроют на въезд и выезд?
ответить

спорстмены ЛНР И ДНР

4 минуты назад
А можно послущать про него легенды и сказания ?
ответить

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