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32 минуты назад

Диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Эксперты уверены - в сохранении молодости особую роль играет питание

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Lecco Notizie.

Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в этой стране доживают в среднем до 81 года, а женщины - до 85. Специалисты решили найти причину долголетия и здоровья итальянцев.

Диетолог из Италии Мануэла Мапелли поделилась рецептом сохранения молодости: в этом человеку помогут продукты, богатые витаминами, минеральными солями и антиоксидантами. Чтобы замедлить старение организма, эксперт посоветовала употреблять полифенолы, которые содержатся в овощах и фруктах синего и фиолетового цветов: баклажаны, виноград, инжир, черника и ежевика.

Защитить от старения кожу и глаза призван каротин, который содержится в гранатах, апельсинах, абрикосах, моркови, помидорах, перце и тыкве. Также эксперт отметила важность насыщенных жиров омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, сухофруктах, орехах и семенах. По словам Мапелли, это "драгоценный эликсир молодости всего организма".
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