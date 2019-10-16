Урожай в любых условиях и с любой технологией возделывания!

Высокая рентабельность производства подсолнечника достигается с помощью использования комплексных решений — высокопродуктивных гибридов и технологии защиты с учетом местных почвенно-климатических условий и производственных целей. «Сингента» предлагает различные решения для прибыльного выращивания подсолнечника.

Компания ведет активную селекционную работу, преследуя главную цель: обеспечить своих клиентов гибридами, которые дадут возможность получить максимальный урожай как в благоприятных условиях, так и в условиях рискованного земледелия с учетом использования различных технологий возделывания.

«Сингента» предлагает гибриды для всех технологий и производственных систем, которые существуют на российском рынке: классической технологии (в том числе и с устойчивостью к агрессивным расам заразихи), производственных систем Clearfield® и Clearfield® Plus*; гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании FMC.

Гибриды для классической технологии

Благодаря рекордам урожайности российский рынок уже хорошо знает гибриды СИ Кадикс, СИ Ласкала, СИ Купава, Савинка. В то же время, отвечая на потребность сельхозпроизводителей в высокопродуктивных гибридах подсолнечника, устойчивых к агрессивным расам заразихи, а также адаптированных для засушливых условий Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, компания «Сингента» представляет рынку среднеранний гибрид Алькантара.

В сезоне текущего, 2019 года Алькантара демонстрирует урожайность до 34 ц/га даже в условиях позднего сева, а также ограниченной влаги Воронежской области. Подобная урожайность является лучшей оценкой селекционных достижений наших специалистов.







Фото 1. Алькантара





Гибриды для технологий Clearfield® и Clearfield® Plus

НК Фортими, СИ Эксперто — гибриды для технологии Clearfield®, ставшие за несколько лет эталоном урожайности наравне с НК Неома, Санай МР, Тристан. Ранняя группа спелости НК Фортими позволяет возделывать его на всей территории Российской Федерации вплоть до юга Алтайского края. В сезоне 2019 года многие сельхозпроизводители провели уборку НК Фортими без использования десиканта, даже в условиях холодной весны и затянувшегося сева. Гибрид традиционно отличился быстрой влагоотдачей, а его урожайность превышала 42 ц/га.

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП — высокоинтенсивные новинки для технологии Clearfield® Plus. Благодаря новой генетике потенциал этих гибридов превышает 55 ц/га одновременно с масличностью более 50 %! Гибриды адаптированы для нулевой, минимальной и традиционной технологий. Использование производственной системы позволяет снизить риск воздействия на последующую культуру в регионах, где количество осадков ограниченно.

СИ Розета КЛП — среднеранний заразихоустойчивый гибрид для технологии Clearfield® Plus с великолепной жаро- и засухоустойчивостью. Одной из основных отличительных характеристик гибрида является максимальная эффективность в подавлении заразихи благодаря генетической устойчивости и гербицидному контролю растения-паразита. Гербицидный контроль надежно защищает растение в начале вегетации и помогает зачищать семенной банк заразихи в почве. Генетическая устойчивость обеспечивает дополнительную защиту от вторичного заражения. В сезоне 2019 года гибрид СИ Розета КЛП подтвердил свою устойчивость к засухе и высоким температурам — даже в условиях экстремальной засухи он демонстрировал урожайность 23 ц/га, а в благоприятных условиях она достигала 38 ц/га.







Фото 2. СИ Розета КЛП





Гибриды, оптимизированные для гербицида Экспресс™ компании FMC

Сузука — среднеранний заразихоустойчивый гибрид, предназначенный для технологии Экспресс™ компании FMC и созданный специально для засушливых условий. Генетики компании «Сингента» совместили в гибриде Сузука основные требования российских сельхозпроизводителей к подсолнечнику: максимальную устойчивость к засушливым условиям (включая устойчивость к пикам высоких температур), устойчивость к заразихе высоковирулентных рас (A–G) и короткий цикл вегетации.

Уникальная жаро- и засухоустойчивость гибрида достигается за счет сохранения тургора даже в максимально стрессовых засушливых условиях. В то же время у гибрида Сузука, как и у гибрида Алькантара, повышен температурный порог стерилизации пыльцы, которая сохраняет жизнеспособность при температуре до +35 °С, что на 3–4 °С выше, чем у большинства гибридов на рынке. Высота растений — 160–180 см в зависимости от влагообеспеченности. В сезоне 2019 года гибрид демонстрировал урожайность до 42 ц/га.

Cумико HTS — среднеспелый высокоурожайный гибрид. Одновременно с устойчивостью к полной норме внесения препарата (50 г/га) гибрид отличается высокой масличностью (53 %), а также быстрой энергией роста на начальных этапах развития. В сезоне текущего года Cумико HTS подтвердил стабильность показателей высокой урожайности и устойчивость к основным патогенам. Урожайность в Центральном федеральном округе превышала 43 ц/га.







Фото 3. Сузука HTS

* Clearfield® и Clearfield® Plus – зарегистрированные торговые марки компании «БАСФ»



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