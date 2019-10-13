Липецкий спасатель первым оказался на месте ДТП

Он пришел на помощь пострадавшим



Одним из очевидцев ДТП оказался сотрудник ГУ МЧС России по Липецкой области Николай Литвинов, который своевременно оказал помощь пострадавшим. Он Вывел из повреждено го автомобиля детей, помог деблокировать зажатого мужчину (водителя) и переместить его в карету СМП.(до приезда подразделений) Вывел детей из стрессового состояния.



В ликвидации последствий аварии приняли участие 1 отделение СПСЧ в составе: 6 человек, 1 еденица техники.



В ОДС ЦУКС по Липецкой области сегодня поступило сообщение о ДТП на 284 км дороги Р-119 у села Косыревка. Там столкнулись грузовой автомобиль "СКАНИА" и легковой автомобиль "ДЭУ-НЕКСИА", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Пострадавший мужчина 81 г.р доставлен в больницу ГУЗ ГБ № 4 "Липецк-Мед" для оказания помощи. Дети 5 и 10 лет получили незначительные ушибы, доставлены (с родственниками) в больницу ГУЗ Областная детская больница для осмотра.