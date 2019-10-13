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сегодня, 12:01

Путин слушает Зеленского

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что российский лидер Владимир Путин лучше относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем к его предшественнику Петру Порошенко.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского», — цитирует телеканал «112 Украина» Кравчука.

Бывший президент отметил, что после переговоров Путина и Зеленского состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

Он также добавил, что теперь Россия начала смотреть на Украину, «как на государство», сообщает russian.rt.com


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