Путин слушает Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что российский лидер Владимир Путин лучше относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем к его предшественнику Петру Порошенко.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского», — цитирует телеканал «112 Украина» Кравчука.

Бывший президент отметил, что после переговоров Путина и Зеленского состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

Он также добавил, что теперь Россия начала смотреть на Украину, «как на государство», сообщает russian.rt.com



