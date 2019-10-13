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23 минуты назад
Шнуров рассказал, чем займется после завершения карьеры музыканта
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастрольной деятельности с группой "Ленинград".
Шнуров заявил, что больше не будет давать публичных концертов.
"А чем заниматься – я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит "Пятый канал" слова артиста.
Финальный концерт тура коллектива прошел на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге 12 октября, сообщает ria.ru
"А чем заниматься – я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит "Пятый канал" слова артиста.
Финальный концерт тура коллектива прошел на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге 12 октября, сообщает ria.ru