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23 минуты назад

Шнуров рассказал, чем займется после завершения карьеры музыканта

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Музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастрольной деятельности с группой "Ленинград".

Шнуров заявил, что больше не будет давать публичных концертов.

"А чем заниматься – я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!" — приводит "Пятый канал" слова артиста.

Финальный концерт тура коллектива прошел на "Газпром арене" в Санкт-Петербурге 12 октября, сообщает ria.ru

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