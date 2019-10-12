Погода в Липецке

сегодня, 17:47

В Липецкой области небольшие дожди и до +19

4 427
#Дожди
В Липецкой области небольшие дожди и до +19

В ближайшие сутки в Липецкой области погода останется неустойчивой – при перемещении через нашу территорию с запада на восток фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек, местами возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем температура составит от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, днем она составит от 15 до 17 градусов тепла.

День 13 октября стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 7 градусов мороза.
4 427
#Дожди

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

vare4ka70

6 минут назад
...до +19? Лучше бы до -30.!
ответить

Пос Сырский

11 минут назад
мокро,но терпимо...пуховики еще повесят.
ответить

Ark U6

11 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
ответить

007

16 минут назад
Пох
ответить

Еще в рубрике

В Липецкую область циклон принес тепло
#тепло
13
В Липецкую область циклон принес тепло

вчера, 17:06

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +16
#потепление
7
В Липецкой области дожди и до +16

10.10.2019 17:15

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит потепление
#потепление
12
В Липецкую область приходит потепление

09.10.2019 16:42

Погода в Липецке
В ближайшие часы ветер в Липецке усилится
#ветер
3
В ближайшие часы ветер в Липецке усилится

09.10.2019 15:02

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью подморозит до -3
7
В Липецкой области ночью подморозит до -3

07.10.2019 17:53

Погода в Липецке
В Липецкой области ожидают мокрый снег
10
В Липецкой области ожидают мокрый снег

06.10.2019 17:33

Погода в Липецке