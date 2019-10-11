С улицы Льва Толстого на зиму уберут ограждение

Болларды, установленные на дороге к Комсомольскому пруду демонтируют на зиму. Это упростит проезд спецтехники для уборки снега и обработки противогололедными материалами.



Как сообщает администрация Липецка, металлические столбики появились здесь в рамках второго этапа реконструкции пространства у Комсомольского пруда. Они не только выгодно дополнили внешний вид улицы, но позволили решить проблему несанкционированного заезда на тротуар по улице Советской и расширить пешеходную зону на улицах Скороходова и Толстого. Ограждение изначально сделано съемным, чтобы с минимальными затратами сил и средств обеспечить возможность его демонтажа на зиму.



