Общество

сегодня, 15:59

С улицы Льва Толстого на зиму уберут ограждение

15 596
#благоустройство
2
С улицы Льва Толстого на зиму уберут ограждение
Болларды, установленные на дороге к Комсомольскому пруду демонтируют на зиму. Это упростит проезд спецтехники для уборки снега и обработки противогололедными материалами.

Как сообщает администрация Липецка, металлические столбики появились здесь в рамках второго этапа реконструкции пространства у Комсомольского пруда. Они не только выгодно дополнили внешний вид улицы, но позволили решить проблему несанкционированного заезда на тротуар по улице Советской и расширить пешеходную  зону на улицах Скороходова и Толстого. Ограждение изначально сделано съемным, чтобы с минимальными затратами сил и средств обеспечить возможность его демонтажа на зиму.

15 596
#благоустройство
2

Комментарии (15)

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Едим Россию

13 минут назад
Да вы ее зае, я заметил, как она быстро научилась управлять финансовыми потоками, в свою пользу. Только этого на этом сайте не покажут.
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Бред

17 минут назад
для чего столбики то сделали, для того, чтобы * зимой? Предназначение столбиков, чтобы автобыдло не заезжало на газоны, тротуары. Т.е. зимой пусть заезжают, главное, чтобы тракторам было удобно ездить
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Ну что сказать

31 минуту назад
Конечно проталкивание пуделем-заваркиной на пост мэра,это полное днище,неговоря о других его кумовских назначениях.Позор.Позор.Позор.
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Мэр-курам насмех!

33 минуты назад
За всю неделю,только поломанную кисточку увидела,а так то в городе все заепись.Тьфу млять..,,
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Да вы ее зае

40 минут назад
А вы заметили?, ту Уваркина! Она не рада либо что ввязалась в такое. Д...
ответить

Липчанин

41 минуту назад
Такого убожества во Флоренции нет!!!Да Маруся ?
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А вы заметили?

41 минуту назад
Как только пудель гонит по делам:движения наводит,так заваркина сразу исчезает из паблик пространства.Та куйня ,в понедельник обьявится.
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Отбывают бабки

42 минуты назад
ттт, федеральные в наглую. И ничего не боятся. Плитка бордюр. Теперь столбики . И лавочки! Тьфу на них уроды.
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Липчани

43 минуты назад
Расширили пешую зону, а машины где парковать. *
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ттт

44 минуты назад
удобно, а храниться они до весны где будут? и не за бесплатно наверно. Весной то кто хоть вспомнит про них?
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