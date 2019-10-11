НЛМК Live

33 минуты назад

НЛМК поделился опытом организации волонтерского движения

162
#волнтерство
НЛМК поделился опытом организации волонтерского движения
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, стал соорганизатором регионального форума добровольцев, который прошел в Липецке с участием около 100 активистов. 

Как сообщает ПАО «НЛМК», форум включал тренинги по эффективной коммуникации, по проектному и креативному мышлению, занятия по эмоциональному интеллекту, мастер-классы по развитию компетенций будущего, интеллектуальные игры и многое другое. Добровольцы познакомились с деятельностью Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», посетили Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», пансионат психолого-социальной реабилитации «Лазори», Центр декоративно-прикладных ремёсел «Марьин Град». Для участников Новолипецкий металлургический комбинат организовал экскурсионную программу на производство и по социальным объектам предприятия.   

Новолипчане поделились с участниками Форума опытом развития корпоративного волонтерства в Группе НЛМК. Только за последний год работники компании провели около 20 волонтерских мероприятий, участниками которых стали около 1,5 тыс. человек. Активности новолипчан направлены на организацию акций по уборке и благоустройству территорий, проведение спортивных соревнований и эко-квестов для детей и молодежи, обустройство спортивных площадок, помощь пенсионерам и инвалидам. 

С начала старта волонтерской программы НЛМК к ней уже примкнуло около 400 человек. Самым активным и инициативным из них на предприятии вручается знак корпоративного признания -  паспорт волонтера. 
162
#волнтерство

Еще в рубрике

НЛМК повышает эффективность доменной плавки
#доменное производство
НЛМК повышает эффективность доменной плавки

08.10.2019 10:38

НЛМК Live
Работники НЛМК примут участие в первом Липецком марафоне
#НЛМК
Работники НЛМК примут участие в первом Липецком марафоне

07.10.2019 10:23

НЛМК Live
Работники НЛМК собрали в ходе субботника 140 тонн мусора
#субботник #экология
Работники НЛМК собрали в ходе субботника 140 тонн мусора

04.10.2019 10:39

НЛМК Live
НЛМК приступил к горячим испытаниям новой нагревательной печи стана 2000
#сталеплавильное производство
НЛМК приступил к горячим испытаниям новой нагревательной печи стана 2000

02.10.2019 11:36

НЛМК Live
Коксохимический цех НЛМК отметил свое 60-летие
#коксохимическое производство
Коксохимический цех НЛМК отметил свое 60-летие

01.10.2019 10:32

НЛМК Live
НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для электростанции на вторичных ресурсах
#энергетика
НЛМК приступил к проектированию и подготовке площадки для электростанции на вторичных ресурсах

27.09.2019 13:14

НЛМК Live