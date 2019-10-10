Общество

сегодня, 15:25

Продолжительность жизни липчан за год выросла чуть больше, чем на месяц

16 501
#демография
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Продолжительность жизни липчан за год выросла чуть больше, чем на месяц

Разница между средней ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин составила на начало нынешнего года 11,3 года. 

В Липецкой области ожидаемая продолжительность жизни за год выросла на 0,16 года и составила 72,62 года: 66,87 года для мужчин и 78,17 года для женщин. Десятилетием раньше, в 2009 году средняя продолжительность жизни липчан составляла 68,7 года: 62,1 года для мужского населения и 75,5 лет для женского. Средняя отметка в 70 лет (для всего населения) была в 1989-1990 годах, затем 70-летний рубеж липчане смогли преодолеть только в 2012 году — тогда ожидаемая продолжительность жизни составила 70,03 года.

Самой низкой отметки ожидаемая продолжительность жизни липчан достигла в 1994 году — всего 65,5 года. Тогда для мужчин рубеж определялся как 59 лет, для женщин — 72,7 года. 

Продолжительность жизни горожан оказалась на 1,69 года выше, чем сельских жителей: 73,18 года против 71,49 года. При том, у мужчин эта разница была заметнее — почти два года (67,59 года для городских жителей и 65,6 для сельских), у женщин она составила всего 0,3 года: 78,21 года и 77,91 года, сообщается в исследовании Липецкстата. 

16 501
#демография
1

Комментарии (16)

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Гостья

1 минуту назад
Пора нам самим начать заботиться о своем здоровье. Хватит есть и пить все подряд. На полках супермаркетов- шлак, не нужный нашему организму. Информации по оздоровлению- вагон и тележка. Вроде люди сейчас все образованные.
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Чушь

2 минуты назад
однозначно, В стране нет прироста населения и только Липецкая обл. рапортует об увеличении возвраста у мужчин на 5лет. На погосте картина иная..........
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Для Липецкстата

6 минут назад
проведите исследование на кладбище.
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Никогда даже не мог подумать !

12 минут назад
Что у Botoxного старика Кабаева 13 месяцев году !.
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А сказочный уродец пенсионный возраст увеличи

20 минут назад
сразу на 5 лет. А тупорылые ляпчане даже после этого голосуют за едирастов. Ну так вам и надо, идиотам.
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Вечная память

21 минуту назад
и Вечный покой Путе и его шелупони!
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Может быть.

26 минут назад
В следующем году ,вырасти %на 100.Как знать.
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Единая россия

33 минуты назад
Голодать и кушать с помойки очень положительно влияет на здоровье
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и вот окааазывается

33 минуты назад
- жизнь налаааживается! который год все без конца - жизнь на ла жи ва ет ся!
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Житель

36 минут назад
А я все смотрю кладбище выросло в 3 раза,оказываеться мы стали жить дольше
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