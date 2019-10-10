Продолжительность жизни липчан за год выросла чуть больше, чем на месяц

Разница между средней ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин составила на начало нынешнего года 11,3 года.

В Липецкой области ожидаемая продолжительность жизни за год выросла на 0,16 года и составила 72,62 года: 66,87 года для мужчин и 78,17 года для женщин. Десятилетием раньше, в 2009 году средняя продолжительность жизни липчан составляла 68,7 года: 62,1 года для мужского населения и 75,5 лет для женского. Средняя отметка в 70 лет (для всего населения) была в 1989-1990 годах, затем 70-летний рубеж липчане смогли преодолеть только в 2012 году — тогда ожидаемая продолжительность жизни составила 70,03 года.



Самой низкой отметки ожидаемая продолжительность жизни липчан достигла в 1994 году — всего 65,5 года. Тогда для мужчин рубеж определялся как 59 лет, для женщин — 72,7 года.



Продолжительность жизни горожан оказалась на 1,69 года выше, чем сельских жителей: 73,18 года против 71,49 года. При том, у мужчин эта разница была заметнее — почти два года (67,59 года для городских жителей и 65,6 для сельских), у женщин она составила всего 0,3 года: 78,21 года и 77,91 года, сообщается в исследовании Липецкстата.



