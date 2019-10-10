Общество

сегодня, 11:55

Два общежития в Липецке будут без отопления до 16 октября

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#отопление #общежитие #капитальный ремонт
Два общежития в Липецке будут без отопления до 16 октября

В домах проходит капитальный ремонт.

В редакцию GOROD48 обратились липчане из общежития на площади Мира, 1а. Жильцы дома жалуются на то, что им приходится или жить в холоде, или временно съезжать из комнат — в общежитии пока не включили отопление.

- В комнатах нет отопления и воды. Жильцы мерзнут, в комнатах образовывается плесень, отклеиваются обои…, - пишут липчане. - Невозможно находится в своих квартирах, вынуждены уезжать к родственникам, так как невыносимо холодно!!!

Проблемы с отоплением и водоснабжением возникли из-за того, что в общежитии идет капитальный ремонт. Дом на площади Мира, 1а, был экстренно включен в программу капитального ремонта на этот год. Подрядчик начал работу в сентябре, и пока ремонт идет с опережением графика. Например, кровлю дома сделали всего за две недели. Из-за проводимых работ пустить тепло в общежития — аналогичный ремонт идет и в здании на площади Мира,1 — вместе с началом отопительного сезона было невозможно.

- Согласно графику ремонта пуск отопления в доме №1а намечен на 16 октября, в доме №1 — на 20 октября. Подача горячей воды будет проводить несколько позже, - сообщили GOROD48 в Фонде капитального ремонта Липецкой области.

Помимо замены кровли и коммуникаций во время капитального ремонта в общежитиях сделают гидроизоляцию, которая препятствует распространению плесени. В 2020 году планируется утеплить дома.
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#отопление #общежитие #капитальный ремонт

Комментарии (4)

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Гость

22 минуты назад
Тепло будет в общаге, но только летом
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совет

32 минуты назад
Зегеля, Это вы в своей управляшке должны выяснять, а не здесь.
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8

сегодня, 12:24
Зегеля -тепло будет летом,опять же если лето будет теплое.
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Зегеля

сегодня, 12:15
Дорогая редакция, не могли бы вы выяснить, когда будет отопление в 28 доме? А то как в воскресенье в подвале новые пластиковые трубы прорвало, так весь отопительный сезон закончился.
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