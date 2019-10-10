Липчанин перевел банковскому мошеннику 95 000 рублей

Вечером 9 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Липецка. Полицейским он рассказал, что днем ему позвонили от имени службы безопасности банка, в котором он хранит свои сбережения и сообщили, что с его счета пытаются украсть деньги. Звонивший предложил меры по их сохранению.



- Мужчина перечислил на указанный ему интернет-кошелек 95 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.





