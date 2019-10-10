Происшествия
сегодня, 09:28
Липчанин перевел банковскому мошеннику 95 000 рублей
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Вечером 9 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Липецка. Полицейским он рассказал, что днем ему позвонили от имени службы безопасности банка, в котором он хранит свои сбережения и сообщили, что с его счета пытаются украсть деньги. Звонивший предложил меры по их сохранению.
- Мужчина перечислил на указанный ему интернет-кошелек 95 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Мужчина перечислил на указанный ему интернет-кошелек 95 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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В 31 год- куриные мозги
Житель
гость555