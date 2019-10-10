Происшествия

сегодня, 09:28

Липчанин перевел банковскому мошеннику 95 000 рублей

3 275
#мошенничество
Липчанин перевел банковскому мошеннику 95 000 рублей
Вечером 9 октября в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель Липецка. Полицейским он рассказал, что днем ему позвонили от имени службы безопасности банка, в котором он хранит свои сбережения и сообщили, что с его счета пытаются украсть деньги. Звонивший предложил меры по их сохранению.

- Мужчина перечислил на указанный ему интернет-кошелек 95 000 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 


3 275
#мошенничество

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

В 31 год- куриные мозги

12 минут назад
Страна дураков неизлечима!
ответить

Житель

16 минут назад
Лохи, учат вас, учат, и всё по-прежнему. Сам слил свои деньги - не жалуйся никому.
ответить

гость555

29 минут назад
Вот это развёл!
ответить

Еще в рубрике

Житель Чаплыгинского района обманул пенсионный фонд
#пенсия #мошенничество
8
Житель Чаплыгинского района обманул пенсионный фонд

52 минуты назад

Происшествия
22-летний житель области после новогоднего корпоратива напал на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
7
22-летний житель области после новогоднего корпоратива напал на полицейского

сегодня, 09:00

Происшествия
Мотоциклист врезался в дерево и получил смертельные травмы
#Авария #ДТП
3
Мотоциклист врезался в дерево и получил смертельные травмы

сегодня, 08:45

Происшествия
Упавшее дерево оставило без света переулок
#ветер #дерево #энергоснабжение
14
Упавшее дерево оставило без света переулок

вчера, 18:04

Происшествия
Сельского чиновника осудили за махинации с землей
#злоупотребление служебным положением
40
Сельского чиновника осудили за махинации с землей

вчера, 15:13

Происшествия
На Ниженке водитель сбил опору ЛЭП и скрылся: ведутся его поиски
#авария #ДТП
17
На Ниженке водитель сбил опору ЛЭП и скрылся: ведутся его поиски

вчера, 14:33

Происшествия