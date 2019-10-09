В мире
39 минут назад
Турецкие войска перешли границу Сирии
Эрдоган показал решимость выполнить обещание.
Военнослужащие Турции начали пересекать границу с Сирией для начала операции по созданию зоны безопасности. Об этом 9 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. Небольшая группировка вошла в Сирию утром 9 октября с двух позиций, пишут «Известия». За этим должна последовать более масштабная переброска сил для последующего проведения военной операции.
Военные переходят границу в месте, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Задача турецких военнослужащих — вынудить курдские формирования отойти от границы. Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения, напоминает ТАСС.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии готова координироваться с сирийской армией в случае нападения турецких вооруженных сил, и ожидает поставок систем ПВО, заявил в интервью египетскому порталу Youm7 председатель "Сирийского демократического совета" (MSD) Рияд Дарар. МИД Сирии в заявлении в среду осудил заявления Анкары о намерении начать военную операцию на севере Сирии, пишут РИА Новости. Согласно заявлению, Сирия будет отражать агрессию "всеми законными способами" и готова принять "своих заблудших детей (курдов), если те вернутся к разумному мышлению и встанут на правильный путь".
Военные переходят границу в месте, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Задача турецких военнослужащих — вынудить курдские формирования отойти от границы. Президент Турции Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 6 октября Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения, напоминает ТАСС.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии готова координироваться с сирийской армией в случае нападения турецких вооруженных сил, и ожидает поставок систем ПВО, заявил в интервью египетскому порталу Youm7 председатель "Сирийского демократического совета" (MSD) Рияд Дарар. МИД Сирии в заявлении в среду осудил заявления Анкары о намерении начать военную операцию на севере Сирии, пишут РИА Новости. Согласно заявлению, Сирия будет отражать агрессию "всеми законными способами" и готова принять "своих заблудших детей (курдов), если те вернутся к разумному мышлению и встанут на правильный путь".