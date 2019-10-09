Общество

36 минут назад

31% липчан имели повод засудить врача

6 385
#услуги #медицина
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31% липчан имели повод засудить врача

При этом 60% населения довольны качеством медицинских услуг.

Эксперты финансового университета при правительстве России провели исследование-мониторинг удовлетворенности россиян качеством медицинских услуг. Исследования показали, что сегодня россияне достаточно высоко оценивают качество медицинского обслуживания, которое они лично получают в медицинских учреждениях своего города – 65% участников исследования оценивают его как скорее высокое и очень высокое (19% как очень высокое и 46% как скорее высокое).

60% опрошенных в Липецке удовлетворены или скорее удовлетворены качеством полученных медицинских услуг. 58% респондентов за последние два-три года хватало денег на посещение врача. Вместе с этим 54% хватило средств и на лекарства, соответственно, 46% кроили бюджет из-за необходимости купить медикаменты. 69% липчан за последнее время не сталкивались с необходимостью проходить лечение за границей. Интересно, что у 31% было желание или повод засудить липецких врачей. Только 19% липчан считают, что в городе хватает медицинских учреждений.

Анализ полученных данных не показывает прогресса в оценках населением качества медицинского обслуживания, констатируют авторы работы. Это потребует приложения дополнительных усилий на этом направлении, чтобы обеспечить достижение целей развития, поставленных в Национальных проектах, считают исследователи.
6 385
#услуги #медицина
2

Комментарии (6)

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007

3 минуты назад
Хорош гнать фуфел
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indezit

3 минуты назад
Службу народу превратили в услуги???
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Гость

6 минут назад
Покажите мне довольных.
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Сергей 13

11 минут назад
Где и кого в Липецке опрашивали?Отпишитесь,интересно просто.Автор,уточните,где в Липецке проходил опрос?
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гость

12 минут назад
А сколько человек опросили? И каких? Опросисты, не мама вас родила.
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Пенсионер

25 минут назад
После 91 г медицины у нас нестаро она исчезла вместе с СССР , сейчас коммерческое уничтожения народа а не медицина!
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