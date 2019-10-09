Общество
36 минут назад
31% липчан имели повод засудить врача
При этом 60% населения довольны качеством медицинских услуг.
Эксперты финансового университета при правительстве России провели исследование-мониторинг удовлетворенности россиян качеством медицинских услуг. Исследования показали, что сегодня россияне достаточно высоко оценивают качество медицинского обслуживания, которое они лично получают в медицинских учреждениях своего города – 65% участников исследования оценивают его как скорее высокое и очень высокое (19% как очень высокое и 46% как скорее высокое).
60% опрошенных в Липецке удовлетворены или скорее удовлетворены качеством полученных медицинских услуг. 58% респондентов за последние два-три года хватало денег на посещение врача. Вместе с этим 54% хватило средств и на лекарства, соответственно, 46% кроили бюджет из-за необходимости купить медикаменты. 69% липчан за последнее время не сталкивались с необходимостью проходить лечение за границей. Интересно, что у 31% было желание или повод засудить липецких врачей. Только 19% липчан считают, что в городе хватает медицинских учреждений.
Анализ полученных данных не показывает прогресса в оценках населением качества медицинского обслуживания, констатируют авторы работы. Это потребует приложения дополнительных усилий на этом направлении, чтобы обеспечить достижение целей развития, поставленных в Национальных проектах, считают исследователи.
60% опрошенных в Липецке удовлетворены или скорее удовлетворены качеством полученных медицинских услуг. 58% респондентов за последние два-три года хватало денег на посещение врача. Вместе с этим 54% хватило средств и на лекарства, соответственно, 46% кроили бюджет из-за необходимости купить медикаменты. 69% липчан за последнее время не сталкивались с необходимостью проходить лечение за границей. Интересно, что у 31% было желание или повод засудить липецких врачей. Только 19% липчан считают, что в городе хватает медицинских учреждений.
Анализ полученных данных не показывает прогресса в оценках населением качества медицинского обслуживания, констатируют авторы работы. Это потребует приложения дополнительных усилий на этом направлении, чтобы обеспечить достижение целей развития, поставленных в Национальных проектах, считают исследователи.
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indezit
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