Общество

сегодня, 20:29

Ревизия не выявила нарушений в начислении зарплаты в липецкой медсанчасти МВД

12 934
#зарплата
2
Ревизия не выявила нарушений в начислении зарплаты в липецкой медсанчасти МВД

Руководство УМВД проведет встречу с медиками пожаловавшимися на низкие зарплаты

Как сообщал сегодня сайт "МБХ Медиа", В Липецкой области сотрудники медсанчасти МВД написали обращение к президенту, генпрокурору и губернатору из-за низких зарплат.  Об этом «МБХ медиа» сообщил сотрудник учреждения Евгений Харламов.

"По его словам, в обращении медработники попросили обратить внимание на их низкие зарплаты, «критически несоответствующие указам президента».

«В последние пару лет у нас начали исполнять указы президента — врачи начали получать 50 тысяч рублей, средний персонал — около 30-ти. Но это было временно — после выборов все это начало снижаться. И с приходом нового руководства, Исаевой Жанны Николаевны, все это сошло на нет. В этом году, в мае, ее подписью Исаевой со всего учреждения была снята доплата за интенсивность, и сейчас зарплаты у дипломированных специалистов стали составлять примерно 15 тысяч рублей. Люди плачут, не знают, что делать», — рассказал Харламов.

Авторы обращения называют такие зарплаты унижением личного достоинства и просят провести проверку", сообщает издание.

В УМВД России по Липецкой области сегодня официально прокомментировали ситуацию.

"В Федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Липецкой области» выполнение целевых показателей повышения заработной платы медицинского и фармацевтического персонала, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечено в полном объеме и превышает показатели среднемесячного дохода от трудовой деятельности по городу Липецку.

Заработная плата работников ФКУЗ «МСЧ МВД России по Липецкой области» формируется из размера оклада, установленного согласно Единой тарифной сетки, выплат компенсационного характера (работу с вредными и опасными условиями труда, ночные, врачебные дежурства), выплат стимулирующего характера (интенсивность и высокие результаты работы, выслугу лет, стаж непрерывной работы в системе МВД, премиальные выплаты по итогам работы), квалификационной категории по специальности, материальной помощи.

Кроме того, в 2019 году сотрудниками КРО УМВД России по Липецкой области проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ФКУЗ «МСЧ МВД России по Липецкой области». В ходе ревизии проведена проверка начисления и выплаты заработной платы. Нарушений не выявлено.

Руководством УМВД России по Липецкой области принято решение 9 октября провести встречу с работниками, написавшими обращение", сообщает сайт УМВД России по Липецкой области.
12 934
#зарплата
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

048

5 минут назад
а что они там делают просидят целый день и пошли ,работники полиции все молодые здоровые ,,как будто в операционной потеют
ответить

;-)

12 минут назад
Это уже в Липецке в порядке вещей через СМИ неугодных людей "убирать". Даже уже не секрет кто этим занимается. Все эти заказные статейки дело рук одного интриганта.
ответить

остальные люди на машинах

14 минут назад
Алкан с ЛТЗ, а машину нынче дорого содержать -бензин, страховка, налоги, штрафы, запчасти...
ответить

Описание 1

15 минут назад
Так и есть!
ответить

Алкан с ЛТЗ

29 минут назад
А как остальные люди живут? Вы все на машинах!
ответить

Липчанин

31 минуту назад
Значит у кого то больше и толще)
ответить

Артемон

37 минут назад
Это не цены большие, это вы мало зарабатываете , так как плохо работаете
ответить

Гора

42 минуты назад
Все правильно санитарки получают 40000 ,а медсестры 18000
ответить

Вячек

44 минуты назад
Надо разобраться с этим вопросом! МВД поликлиника плачет! Скоро от КУМА Королева весь Липецк будет ПЛАКАТЬ! А наши леса от КУМА Божко исчезнут!
ответить

Оля

44 минуты назад
психотэрапэвт, медики давно уже в бизнесе. В поликлиниках им можно и не платить. Они там находят себе клиентов и отсылают потом в частную клинику, где работают вторую половину дня.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области ночью похолодает до -3
#похолодание
10
В Липецкой области ночью похолодает до -3

сегодня, 17:01

Общество
Липчане расскажут, зачем им интернет
#статистика
62
Липчане расскажут, зачем им интернет

сегодня, 16:39

Общество
Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели
#отопление #котельная
14
Вопрос с отоплением призывного пункта решат до конца недели

сегодня, 16:09

Общество
Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»
#пожар #учения
5
Липецкие пожарные провели показательные учения в «Октябре»

сегодня, 15:59

Общество
Грязинские байкеры обратились к Игорю Артамонову
#открытое письмо #памятник #байкеры
21
Грязинские байкеры обратились к Игорю Артамонову

сегодня, 15:34

Общество
«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»
#транспорт #оплата проезда #мобильное приложение
22
«Это не шутка? Бесплатно поеду я в маршрутке?!»

сегодня, 15:02

Общество