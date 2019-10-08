Ревизия не выявила нарушений в начислении зарплаты в липецкой медсанчасти МВД

Руководство УМВД проведет встречу с медиками пожаловавшимися на низкие зарплаты

Как сообщал сегодня сайт "МБХ Медиа" , В Липецкой области сотрудники медсанчасти МВД написали обращение к президенту, генпрокурору и губернатору из-за низких зарплат. Об этом «МБХ медиа» сообщил сотрудник учреждения Евгений Харламов.

"По его словам, в обращении медработники попросили обратить внимание на их низкие зарплаты, «критически несоответствующие указам президента».

«В последние пару лет у нас начали исполнять указы президента — врачи начали получать 50 тысяч рублей, средний персонал — около 30-ти. Но это было временно — после выборов все это начало снижаться. И с приходом нового руководства, Исаевой Жанны Николаевны, все это сошло на нет. В этом году, в мае, ее подписью Исаевой со всего учреждения была снята доплата за интенсивность, и сейчас зарплаты у дипломированных специалистов стали составлять примерно 15 тысяч рублей. Люди плачут, не знают, что делать», — рассказал Харламов.

Авторы обращения называют такие зарплаты унижением личного достоинства и просят провести проверку", сообщает издание.

В УМВД России по Липецкой области сегодня официально прокомментировали ситуацию.

"В Федеральном казенном учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Липецкой области» выполнение целевых показателей повышения заработной платы медицинского и фармацевтического персонала, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обеспечено в полном объеме и превышает показатели среднемесячного дохода от трудовой деятельности по городу Липецку.Заработная плата работников ФКУЗ «МСЧ МВД России по Липецкой области» формируется из размера оклада, установленного согласно Единой тарифной сетки, выплат компенсационного характера (работу с вредными и опасными условиями труда, ночные, врачебные дежурства), выплат стимулирующего характера (интенсивность и высокие результаты работы, выслугу лет, стаж непрерывной работы в системе МВД, премиальные выплаты по итогам работы), квалификационной категории по специальности, материальной помощи.Кроме того, в 2019 году сотрудниками КРО УМВД России по Липецкой области проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности ФКУЗ «МСЧ МВД России по Липецкой области». В ходе ревизии проведена проверка начисления и выплаты заработной платы. Нарушений не выявлено.Руководством УМВД России по Липецкой области принято решение 9 октября провести встречу с работниками, написавшими обращение", сообщает сайт УМВД России по Липецкой области.