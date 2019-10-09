Бизнес

31 минуту назад

Месяц умного шоппинга и модных выходных в ТРЦ «Европа» на Советской!

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#трцевропа #модныйпоказ #европанасовесткой
Месяц умного шоппинга и модных выходных в ТРЦ «Европа» на Советской!

С 1 по 27 октября делай покупки в ТРЦ «Европа» и получи возможность выиграть сертификат на поездку в любую страну, а также бытовую технику и множество других подарков!

До 27 октября в ТРЦ «Европа» проходит акция, в рамках которой, посетители, сделавшие покупку в магазинах ТРЦ «Европа» на сумму от 3000 рублей и зарегистрировавшие чек, принимают участие в розыгрышах, которые проводятся каждое воскресенье октября.

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Помимо участия в розыгрыше все желающие могут принять участия в модных выходных:

13 и 20 октября с 13.00 до 15.00 – встречи со стилистами и дегустации чая со сладостями, а также живая музыка

27 октября с 13.00 – модный показ одежды и обуви магазинов ТРЦ «Европа», коллекций дизайнеров одежды города Липецка, разбор трендов со стилистом показа – Яной Требунских, и финальный розыгрыш призов!

Подробности акции на сайте http://europatrc.ru/sales/etrc041019/

Без возрастных ограничений.

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#трцевропа #модныйпоказ #европанасовесткой

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