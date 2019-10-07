Липецкая область в тройке лидеров по прямым иностранным инвестициям

Липецкую область опережает, и то ненамного, только Московская область. Калужская хоть и "бронзовый призёр", но отставание от Липецкой - в разы.





- Общий объем иностранного участия в капитале московских предприятий на 1 апреля 2019 года составил 152,9 миллиона долларов США, - рассказал он. - Таким образом Москва заняла первое место среди регионов, входящих в состав Центрального федерального округа. На втором месте - Московская область с 19 млрд долларов США остатков прямых инвестиций. На третьем - Липецкая - 15,6 млрд долларов, на четвертом - Калужская - 3,5 млрд.



Замыкает пятерку лидеров Костромская область, накопившая 1,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, сообщает



Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центральной части России. Об этом сообщил министр правительства столицы на открывшейся в Мюнхене Международной выставке коммерческой недвижимости "Экспо-реал".- Общий объем иностранного участия в капитале московских предприятий на 1 апреля 2019 года составил 152,9 миллиона долларов США, - рассказал он. - Таким образом Москва заняла первое место среди регионов, входящих в состав Центрального федерального округа. На втором месте - Московская область с 19 млрд долларов США остатков прямых инвестиций. На третьем - Липецкая - 15,6 млрд долларов, на четвертом - Калужская - 3,5 млрд.Замыкает пятерку лидеров Костромская область, накопившая 1,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, сообщает "Российская газета".