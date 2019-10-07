Общество

52 минуты назад

Липецкая область в тройке лидеров по прямым иностранным инвестициям

6 198
#инвестиции
Липецкая область в тройке лидеров по прямым иностранным инвестициям

Липецкую область опережает, и то ненамного, только Московская область. Калужская хоть и "бронзовый призёр", но отставание от Липецкой - в разы.

Москва лидирует по прямым иностранным инвестициям среди регионов центральной части России. Об этом сообщил министр правительства столицы на открывшейся в Мюнхене Международной выставке коммерческой недвижимости "Экспо-реал".

- Общий объем иностранного участия в капитале московских предприятий на 1 апреля 2019 года составил 152,9 миллиона долларов США, - рассказал он. - Таким образом Москва заняла первое место среди регионов, входящих в состав Центрального федерального округа. На втором месте - Московская область с 19 млрд долларов США остатков прямых инвестиций. На третьем - Липецкая - 15,6 млрд долларов, на четвертом - Калужская - 3,5 млрд.

Замыкает пятерку лидеров Костромская область, накопившая 1,6 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, сообщает "Российская газета".

6 198
#инвестиции

Комментарии (6)

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Птичку жалко

15 секунд назад
У Дерибаско америка отжал Росал . Сейчас у него 35 процентов акции. Денги в афшорах и сам за границей. Вывод заче м частние руки отдават . Какие гаранти что и Лисину не прижмут .Он так же частное лицо. И будем радоватся американских инвестиции в НЛМК.?
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Ели пукали

9 минут назад
у нас статисты научились цифрами как шарами крутить, а как это отражается на жителях этих регионов? Уровень жизни как в эфиопии , зато ярды зелени у нас в закромах, ГДЕ ОНИ?
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молодой тупняк

30 минут назад
Я как потомок победителей над фашисткой Европой люблю работать на потомков-фашистов!
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-

34 минуты назад
123, какие люди? Челядь, которая голосовала опять за едроса? Только из за этого стада страдают другие. Вот не пойму, кто голосовал? Мои знакомые ни кто не признается,как и на пукинских выборах.
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Потому

34 минуты назад
123, что 15,6 млрд НЛМКовских долларов в офшорах загорают.
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123

39 минут назад
Почему тогда люди живут плохо???
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