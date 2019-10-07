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Иван Кошелев: «В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат!»

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#Иван Кошелев
Иван Кошелев: «В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат!»

Бывшую команду управленцев ОЭЗ «Липецк» пригласили помочь создать Чеченской республике особую экономическую зону.

В минувшие выходные, как уже писал GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина побывала в Грозном на празднование Дня города. А неделей ранее в Чечне побывал бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев.

- В Чечне до конца этого года будет создана особая экономическая зона. Я получил приглашение председателя правительства Чеченской республики Муслима Хучиева поучаствовать в ее создании, - сообщил GOROD48 Иван Кошелев.

С Муслимом Хучиевым бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк» встречался дважды. И убедил председателя правительства Чеченской республики взять на работу в управляющую компанию трех-четырех человек из числа тех, кто оказался не у дел после того, как два месяца назад, в августе, из ОЗЭ «Липецк» с должности советника гендиректора ушел Иван Кошелев (он был гендиректором ОЭЗ «Липецк» семь лет - до апреля этого года, когда руководителем зоны стал Дмитрий Дударев, до этого - руководитель Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк»).

- В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат! - сказал Иван Кошелев, комментируя свои переговоры с Муслимом Хучиевым.

По словам Ивана Кошелева, он увидел огромное желание руководства Чечни создать на своей территории успешную ОЭЗ. Так как липецкая зона считается одной из лучших в России, Иван Кошелев поделился с премьер-министром Чечни некоторыми секретами успеха.

- Задача правительства Чеченской республики - создать за относительно короткий срок свою команду управленцев особой экономической зоны. Сейчас прорабатывается ее идеология, стратегия развития. Задача чеченцев - избежать болезней роста, присущих любой компании, сразу выйти зоне на тот уровень развития, который помог бы привлечь в экономику региона серьезных инвесторов, - сказал Иван Кошкелев.

Каким будет статус липецких специалистов, пока не известно. Но известно другое - бывший первый заместитель генерального директора ОЭЗ «Липецк» Максим Хаустов уже получил приглашение на работу. Вместе с ним в Чечню в ближайшее время переедут еще несколько бывших членов команды Ивана Кошелева.
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#Иван Кошелев

Комментарии (27)

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Злата

1 минуту назад
В Чечне нет армян, которые на все руки мастера,и мусор они вывозят,и дороги лучше всех чинят, дорогу перекроют в час пик,раскорячатся и ходят ржут над русскими дураками,чеченцы такого не потерпят!
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Серый

4 минуты назад
Заваркину назначить мэром Грозного , кто ЗА...
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Умар

10 минут назад
это правильный шаг..надо привлекать специалистов и учиться самим тоже..
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Просто

10 минут назад
чехам нужны те, кого не жалко пустить в расход во всех смыслах. А бабло они и сами мастаки осваивать.
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Animal planet

11 минут назад
Показывает что у него воооооот такой длинный огурец.
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Рискните здоровьем

14 минут назад
Одно дело - придти на все готовое и рассказывать сказки про свою успешность и огромные достижения, которые вот-вот уже появятся, а другое - организовать конкретную работу с реальным результатом, за которую спросят.
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ВВ

19 минут назад
Из коммунистов-в капиталисты-ЛЕГКО..Из христиан-в мусульман-ещё легче..За деньги,не то,что Родину...МАТЬ РОДНУЮ....
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)))))!!!!

23 минуты назад
старый пердун,
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Хаха ахаха хахахаха,))))

25 минут назад
Вперёд, на мины!,
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данковчанин

28 минут назад
С возрастом человек набирается не только знаний, но и мудрости. К сожалению у нас последним туго.
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