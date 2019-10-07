Общество
сегодня, 12:32
Иван Кошелев: «В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат!»
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Бывшую команду управленцев ОЭЗ «Липецк» пригласили помочь создать Чеченской республике особую экономическую зону.
В минувшие выходные, как уже писал GOROD48, глава Липецка Евгения Уваркина побывала в Грозном на празднование Дня города. А неделей ранее в Чечне побывал бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев.
- В Чечне до конца этого года будет создана особая экономическая зона. Я получил приглашение председателя правительства Чеченской республики Муслима Хучиева поучаствовать в ее создании, - сообщил GOROD48 Иван Кошелев.
С Муслимом Хучиевым бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк» встречался дважды. И убедил председателя правительства Чеченской республики взять на работу в управляющую компанию трех-четырех человек из числа тех, кто оказался не у дел после того, как два месяца назад, в августе, из ОЗЭ «Липецк» с должности советника гендиректора ушел Иван Кошелев (он был гендиректором ОЭЗ «Липецк» семь лет - до апреля этого года, когда руководителем зоны стал Дмитрий Дударев, до этого - руководитель Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк»).
- В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат! - сказал Иван Кошелев, комментируя свои переговоры с Муслимом Хучиевым.
По словам Ивана Кошелева, он увидел огромное желание руководства Чечни создать на своей территории успешную ОЭЗ. Так как липецкая зона считается одной из лучших в России, Иван Кошелев поделился с премьер-министром Чечни некоторыми секретами успеха.
- Задача правительства Чеченской республики - создать за относительно короткий срок свою команду управленцев особой экономической зоны. Сейчас прорабатывается ее идеология, стратегия развития. Задача чеченцев - избежать болезней роста, присущих любой компании, сразу выйти зоне на тот уровень развития, который помог бы привлечь в экономику региона серьезных инвесторов, - сказал Иван Кошкелев.
Каким будет статус липецких специалистов, пока не известно. Но известно другое - бывший первый заместитель генерального директора ОЭЗ «Липецк» Максим Хаустов уже получил приглашение на работу. Вместе с ним в Чечню в ближайшее время переедут еще несколько бывших членов команды Ивана Кошелева.
- В Чечне до конца этого года будет создана особая экономическая зона. Я получил приглашение председателя правительства Чеченской республики Муслима Хучиева поучаствовать в ее создании, - сообщил GOROD48 Иван Кошелев.
С Муслимом Хучиевым бывший гендиректор ОЭЗ «Липецк» встречался дважды. И убедил председателя правительства Чеченской республики взять на работу в управляющую компанию трех-четырех человек из числа тех, кто оказался не у дел после того, как два месяца назад, в августе, из ОЗЭ «Липецк» с должности советника гендиректора ушел Иван Кошелев (он был гендиректором ОЭЗ «Липецк» семь лет - до апреля этого года, когда руководителем зоны стал Дмитрий Дударев, до этого - руководитель Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк»).
- В Чечне не борются с ветряными мельницами. Там нужен результат! - сказал Иван Кошелев, комментируя свои переговоры с Муслимом Хучиевым.
По словам Ивана Кошелева, он увидел огромное желание руководства Чечни создать на своей территории успешную ОЭЗ. Так как липецкая зона считается одной из лучших в России, Иван Кошелев поделился с премьер-министром Чечни некоторыми секретами успеха.
- Задача правительства Чеченской республики - создать за относительно короткий срок свою команду управленцев особой экономической зоны. Сейчас прорабатывается ее идеология, стратегия развития. Задача чеченцев - избежать болезней роста, присущих любой компании, сразу выйти зоне на тот уровень развития, который помог бы привлечь в экономику региона серьезных инвесторов, - сказал Иван Кошкелев.
Каким будет статус липецких специалистов, пока не известно. Но известно другое - бывший первый заместитель генерального директора ОЭЗ «Липецк» Максим Хаустов уже получил приглашение на работу. Вместе с ним в Чечню в ближайшее время переедут еще несколько бывших членов команды Ивана Кошелева.
27 1508
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ВВ
)))))!!!!
Хаха ахаха хахахаха,))))
данковчанин