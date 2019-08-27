Экономика

сегодня, 16:48

ОЭЗ «Липецк» покинула целая группа старых управленцев

29 2069
#ОЭЗ "Липецк"
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ОЭЗ «Липецк» покинула целая группа старых управленцев

Лучшая экономическая площадка России потеряла кадры, которые сделали ее такой.

«Друзья! Эта неделя завершает этап моей работы в ОЭЗ Липецк. Так получилось что он стал самым продуктивным в моей жизни. Благодарю всех вас за поддержку и понимание, за то что вы всегда стремились быть лучшими. Мне было очень комфортно с вами и всё чего мы добились это благодаря вам - моей команде и нашим резидентам. Жизнь на этом не заканчивается буду пробовать себя в ином качестве, но вас мне будет не хватать».

Сегодня такое сообщение получили знакомые и товарищи советника гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева.

Как стало известно GOROD48, 64-летний Иван Кошелев покидает должность в эту пятницу. Вместе с ним уходит часть его прежней команды: первый заместитель генерального директора Максим Хаустов, заместитель гендиректора по привлечению инвесторов Алексей Истомин, заместитель гендиректора Николай Иноземцев, директор по правовым вопросам Геннадий Гончаров, управделами Владимир Кадакин. То есть уходят все причастные к успеху ОЭЗ «Липецк», признанной лучшей особой экономической зоной России.

По итогам 2018 года ОЭЗ ППТ «Липецк» продемонстрировала высокие темпы развития в инфраструктурном обустройстве территории и маркетинге. В 2018 году на липецкую и елецкую площадки зоны было привлечено 13 новых инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций в 24,1 млрд рублей (сопоставимы с двумя бюджетами Липецка), а два действующих резидента - ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «ЦИ «ЛИТИКС» - заявили о расширении своих проектов. Таким образом, на этих двух площадках были зарегистрированы 65 компаний-резидентов из 16 стран мира. 24 завода, на которых работает 4100 человек персонала, уже выпускают продукцию (резиденты вложили в свои предприятия 59,6 млрд рублей - сумма равна объему годового бюджета Липецкой области. В виде налогов предприятия перечислили 11,6 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. По итогам 2018 года ОЭЗ ППТ «Липецк» получила дипломы победителя в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year «За развитие инфраструктуры» и «За расширение проектов», а Счетная палата РФ включила ее в число успешно функционирующих площадок.

Иван Кошелев был гендиректором ОЭЗ «Липецк» семь лет. В апреле новым руководителем зоны стал Дмитрий Дударев, до этого - руководитель Центрально-Черноземный банка ПАО «Сбербанк» (Воронеж). С апреля по настоящее время в ОЭЗ «Липецк» не пришел ни один новый резидент.

GOROD48 попытался связаться с Дмитрием Дударевым, чтобы узнать его мнение по сложившейся кадровой ситуации, но тот был недоступен для комментариев.
29 2069
#ОЭЗ "Липецк"
4

Комментарии (29)

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Прохожий

7 минут назад
Команда ОЭЗ покинувшая экономзону хранит молчание. Но все не просто. Скоро липчане узнают такую правду о пришельцах и их ближайших планах что тошно станет всем. Это бомба!!! Тогда все побегут не из ОЭЗ, а из Липецка!!!!
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антихохол

8 минут назад
Все против Лысого и его команды дебилов!!!Ура товарищи.....
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ВВП

9 минут назад
Лысый щас своих придурков понаставит....Уже сейчас конченые дебилы на всех постах!!!Вспомните ещё Олежку с Мишкой добрым словом..не раз
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макс

12 минут назад
пиявки насосались и отвалились. уступили место новым.
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Липчанка

14 минут назад
Кто бы не уходил с поста,всех охаяли и заплевали....такие-сякие! А что могут новые назначенцы которым по 30 лет,у которых еще в голове. ветер
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08.09.

22 минуты назад
Очковтирателю Ване Кошелеву, согласен прохвост ещё тот.
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Екатерина

29 минут назад
indezit, не знаешь, не болтай
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Путин

33 минуты назад
Банкир, ростовщик ,барыга - Вот он стержень путинской России !!!, Воруй, хапай ,тащи- лозунг путинской России !.
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Даёшь зарплаты

34 минуты назад
Ваш, В 100.000 руб. , Вот сейчас попрем , Слава великому Путину!, слава !.
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Теперь

35 минут назад
В экономической зоне зарплаты будут не меньше 70.000 руб. !?, Не зря Путин переживал ,что зарплаты не растут, вот ,вот он рост зарплат !, Вот теперь заживём !.
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