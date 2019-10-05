Общество

сегодня, 09:49

Мэр Липецка проведет выходные в Чечне

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#Грозный #День Города #Чечня
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Мэр Липецка проведет выходные в Чечне

Евгения Уваркина принимает участие в праздновании Дня города Грозного

Как сообщает представительство Чеченкой Республики в Липецкой области, мэр Липецка Евгения Уваркина прибыла в Грозный на празднование Дня города.

"Сегодня на торжественные мероприятия по случаю празднования дня города Грозный приехала делегация из славного города Липецка, под руководством главы города Уваркиной Евгении Юрьевны!

По сложившейся традиции сделали памятное фото у Липы, которая красуется в центре Цветочного парка, а липа не простая-это подарок липчан в знак дружбы между Липецком и Грозным! Когда Грозный ещё лежал в руинах, Липецкая область была одна из первых, кто протянул руку помощи и внес неоценимый вклад в его восстановление! И это яркий пример нерушимой силе единства, дружбы между народами нашей Великой Страны!", говорится в сообщении.



Сегодня столица Чечни празднуют 201-й день рождения. Примечательно, что этот день совпадает с днем рождения президента республики Рамзана Кадырова. Ожидается, что праздничные мероприятия в Грозном посетит сегодня президент России Владимир Путин.

Фото: www.1rre.ru

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#Грозный #День Города #Чечня
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Комментарии (41)

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jangowindows

55 секунд назад
А ты больше !, А вы индейцы всю историю русским уложите а вы им нахера не нужны.
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Я

10 минут назад
Все люди хамы и .. .. . ...
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Он и Иванов

10 минут назад
Ездил. А потом приехал и орал! Почему у нас так нет?))) умишко то маленький. Ему объяснили что Чечне дают денёжек больше чем Липецкой области в раз 100. И серога успокоился. А так мне тоже обидно! Почему Чечне?
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А ты больше !

13 минут назад
Ваш, Путину очко вылизывай .... и не такое будет !.
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Раз так,

14 минут назад
Пользуясь случаем,передавайте Ему наши извинения от липчан.Мало ли чо,мож провинились когда.Пущай не серчают,мы по глупости и незнанию
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Путин

14 минут назад
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Не разок ,как минимум Разика три !!!!.
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Прикройте её

17 минут назад
Чадра бы ей очень подошла.
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Антисоветчик

18 минут назад
мизантроп, тем не менее именно чеченцы, убивали русских, армян и людей других национальностей, именно чеченцы взравали дома в Москве, Волгодонске. Именно чеченца захватили и убили заложников, в Беслане, в Москве и в Будёновске. Будёновск- этот терракт совершил чел который является другом нынешнего руководителя Чечни.
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мое мнение

19 минут назад
Тапочки мэра-всегда в тренде!
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Всё просто

21 минуту назад
Мэр Липецка может проводить выходные хоть на Луне, но только за свои собственные деньги. Это, кстати, практика всех цивилизованных стран. А раз уж местные чинуши объявили себя современными менеджерами, пусть соответствуют.
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