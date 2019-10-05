Мэр Липецка проведет выходные в Чечне

Евгения Уваркина принимает участие в праздновании Дня города Грозного

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Как сообщает представительство Чеченкой Республики в Липецкой области, мэр Липецка Евгения Уваркина прибыла в Грозный на празднование Дня города."Сегодня на торжественные мероприятия по случаю празднования дня города Грозный приехала делегация из славного города Липецка, под руководством главы города Уваркиной Евгении Юрьевны!По сложившейся традиции сделали памятное фото у Липы, которая красуется в центре Цветочного парка, а липа не простая-это подарок липчан в знак дружбы между Липецком и Грозным! Когда Грозный ещё лежал в руинах, Липецкая область была одна из первых, кто протянул руку помощи и внес неоценимый вклад в его восстановление! И это яркий пример нерушимой силе единства, дружбы между народами нашей Великой Страны!", говорится в сообщении.Сегодня столица Чечни празднуют 201-й день рождения. Примечательно, что этот день совпадает с днем рождения президента республики Рамзана Кадырова. Ожидается, что праздничные мероприятия в Грозном посетит сегодня президент России Владимир Путин.