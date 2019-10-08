О «Мюнхеле» замолвим слово… для тех, кто ищет, где вкусней

Пора, друзья, пора задуматься о новогодних праздниках. Этот снежный ком накатывает быстро и незаметно.

Мы не будем много говорить о том, что новогодний корпоратив в ресторане — лучший повод собрать коллег, потому что хорошие отношения в коллективе — залог эффективности работы в целом.

Приглашаем Вас с коллегами в загородный ресторан «Мюнхель», где готовят шедевры их мяса на открытом огне и в тандыре по рецептам известного бренд-шефа Москвы, Милана, Санкт-Петебрурга - Намика Абдуллаева.

Итак, мы принимаем заказы на сборные Новогодние корпоративы с шоу-программой от ресторана.

Мы приготовили для Вас восточно-европейское новогоднее меню, а именно:

Ассорти сыров, свежих овощей, рыбных, мясных деликатесов и маринадов в оригинальной подаче для классического украшения новогоднего стола.

Острые рулетики, селедочка с картошечкой - пожалуй, лучшая закуска, так сказать, на разогрев.

На салат мы подадим томленую в тандыре Азербайджанскую телятину в сочетании с подкопченными на гриле овощами и свежей рукколой под легким горчичным дрессингом.







Не обойдется Ваш стол без классического «Столичного» салата в оригинальной подаче от шефа.

На горячее предложим блюда из мяса или рыбы на открытом огне и в тандыре с соусами на выбор.

Или новинку зимнего меню: «Гийма садж» - это промаринованное в пряностях мясо молодого ягненка подаем в классической садж-сковороде с нежнейшими овощами-гриль, гранатом и тонким лавашем под шапкой зелени и свежего тархуна.





Мы обещаем на столе изобилие хачапури, лавашей и других восточных изделий из теста, поэтому Вы смело можете рассчитывать на стойкость организма в течение всего праздника. Поверьте, она Вам понадобится!!!

Приходите с друзьями и коллегами для

ПРАЗДНОВАНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО 2020 ГОДА

всего за 2 800 рублей/с персоны.

Для Вас:

Сцена! Танцпол!

Профессиональное музыкальное оборудование! Зал до 80 гостей!

И конечно же, ШОУ ПРОГРАММА (16+):

Диджей! Снегурочка! Дед Мороз! Артисты и музыканты!

Конкурсы! Призы! Подарки! Живая музыка! Дискотека! И фейерверк.

До нового года еще есть время.

Мы приглашаем Вас познакомиться с нашими профессионалами по мясу и НОВИНКАМИ ОСЕННЕГО МЕНЮ:

Салат от шефа - сахарный инжир под горчинкой рукколы играет с солоноватым козьим сыром и прозрачным хамоном. Легкий ягодный соус с кедровыми орешками дополняет изысканный букет вкусов.

Для любителей «брутальных» блюд - Хаш с говядиной в оригинальной подаче.

Или легкий овощной «Суп-пюре из тыквы» со сливками подается с подрумяненными королевскими креветками на шпажках, тыквенными семечками и фирменными гренками. Подчеркнуто тонкий сливочный вкус овощей для ценителей легкого обеда и вегетарианцев.





Осетринки изволите-с, на горячее?! «Чолма тава» с каспийской осетриной, каштанами и зёрнами граната. Подается с овощным гарниром в классическом тажине* с крышкой из пряной лепешки. (*Тажин (таджин) - глубокий и довольно массивный керамический горшок, закрываемый высокой крышкой в форме конуса, а также одноименное блюдо из мяса.)





На сладкое-кутабы с айвой под каштановым соусом или с тыквой и сыром Мацони.

В приготовлении всех блюд используется чистая родниковая вода и свежие продукты частных фермерских хозяйств. Вместе с тем стоимость блюд заметно отличается доступностью.

Интерьер ресторана выполнен в классическом стиле с обилием дерева. За большими столами будет комфортно компании из 10 и более человек. За столиками меньше — будет уютно небольшим компаниям. Вы можете выбрать одну из 25 отапливаемых беседок в любое время года, а приветливые официанты обслуживают быстро и с удовольствием.

На территории оборудована детская площадка с батутом, горками, качелями и мягким напольным покрытием, исключающим ушибы и ссадины.

Небольшой зоопарк с птицами и белками — приятное дополнение Вашего загородного отдыха.

Каждую пятницу и субботу для Вас выступают популярные музыканты, вокалисты и другие артисты. Мы с удовольствием проводим для Вас акции с подарками и тематические вечеринки.





Приезжайте в нашу восточно-европейскую деревню «Мюнхель» в Казинке, где вас встретят ландшафтные скульптуры с фонтанами, авторская ковка ворот, кипельно белые фасады в стиле классического шале, лопасти огромной мельницы и поистине барское спокойствие.

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