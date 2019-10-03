Происшествия
сегодня, 16:47
Пожарные потушили крышу мебельного склада на проспекте Победы
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Пожар в здании на проспекте Победы, 67а потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
По данным спасателей, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные сбили открытое пламя и сейчас занимаются поливкой очага возгорания.
Напомним, что пожар в здании на проспекте Победы начался сегодня около 14.00. Открытым пламенем горела кровля дома.
В течение двух часов четыре отделения пожарных тушили очаг возгорания и частично разбирали кровлю. Из-за ветра город окутал дым и запах гари.
По данным спасателей, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные сбили открытое пламя и сейчас занимаются поливкой очага возгорания.
Напомним, что пожар в здании на проспекте Победы начался сегодня около 14.00. Открытым пламенем горела кровля дома.
В течение двух часов четыре отделения пожарных тушили очаг возгорания и частично разбирали кровлю. Из-за ветра город окутал дым и запах гари.
Г48