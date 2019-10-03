Происшествия

сегодня, 16:47

Пожарные потушили крышу мебельного склада на проспекте Победы

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#пожар
Пожарные потушили крышу мебельного склада на проспекте Победы

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пожар в здании на проспекте Победы, 67а потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные сбили открытое пламя и сейчас занимаются поливкой очага возгорания.

Напомним, что пожар в здании на проспекте Победы начался сегодня около 14.00. Открытым пламенем горела кровля дома. 

В течение двух часов четыре отделения пожарных тушили очаг возгорания и частично разбирали кровлю. Из-за ветра город окутал дым и запах гари.
1 755
#пожар

Комментарии (1)

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Г48

10 минут назад
Пожарные занимаются поливкой. Ахаха
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