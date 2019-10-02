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Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, финансистов, энергетиков

26 1257
#зарплата
Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, финансистов, энергетиков
По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь-июль этого года 33 994,7 рублей. 

Как сообщает Липецкстат, самые высокие зарплаты оказались у металлургов, финансистов и страховщиков, работников табачных производств, производителей электрооборудования, лекарств и медоборудования, автотранспортных средств, энергетиков, газовиков, государственных управленцев, на предприятиях по добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработной платой и средней по области составил за семь месяцев 2-1,1 раза. 

Самая низкая заработная плата — от 43% до 70% от среднеобластного уровня, сложилась у текстильщиков, мебельщиков, производителей древесины и изделий из дерева, работников гостиниц и предприятий общепита, производителей одежды и изделий из кожи. 

Зарплата работников сельского хозяйства по итогам семи месяцев составила 95% от средней по области, работников образования, здравоохранения и социальных услуг — 80% и 90% соответственно от среднеобластного уровня. 

По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по зарплате на 1 сентября, просроченная задолженность по оплате труда отсутствовала. 

26 1257
#зарплата

Комментарии (26)

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гость

7 минут назад
ааа , ну , тады , ладно !
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Маруся

13 минут назад
гость, через постель , наверное. Со сварочным аппаратом в красных труселях. Надо было в учагу идти на сварщицу после 9 класса......
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гость

15 минут назад
а как же молодёжь туда устраивается , на множество профессий ?
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Маруся

17 минут назад
84 к это хорошая зарплата, рада за них, понятно, почему туда устроиться нереально почти.
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гость

18 минут назад
надо нам РЫБЯТА перцем не стареть !
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гость

19 минут назад
ну , так радуйся , белая хорошая зарплата !
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Гость

22 минуты назад
Надо не 84 а 24 платить как всем людям
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Гость

24 минуты назад
Жаль что нельзя фото корешка от зарплаты прислать 84720 рублей, это правда с подработкой, газорезчик 6 го разряда
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гость

26 минут назад
а ещё , что очень тяжело делать ? А трусы через голову одевать легко ?
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Маруся

28 минут назад
Да в том и дело, что знакомые, кто работает, не говорят. А если говорят, то, что мало и бухать нельзя, там алкотестеры стоят на входе и выходе с работы))) очень тяжело работать не бухая!
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