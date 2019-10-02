Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, финансистов, энергетиков

По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь-июль этого года 33 994,7 рублей.



Как сообщает Липецкстат, самые высокие зарплаты оказались у металлургов, финансистов и страховщиков, работников табачных производств, производителей электрооборудования, лекарств и медоборудования, автотранспортных средств, энергетиков, газовиков, государственных управленцев, на предприятиях по добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработной платой и средней по области составил за семь месяцев 2-1,1 раза.



Самая низкая заработная плата — от 43% до 70% от среднеобластного уровня, сложилась у текстильщиков, мебельщиков, производителей древесины и изделий из дерева, работников гостиниц и предприятий общепита, производителей одежды и изделий из кожи.



Зарплата работников сельского хозяйства по итогам семи месяцев составила 95% от средней по области, работников образования, здравоохранения и социальных услуг — 80% и 90% соответственно от среднеобластного уровня.



По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по зарплате на 1 сентября, просроченная задолженность по оплате труда отсутствовала.



