В Липецком горсовете начали работать новые депутаты-коммунисты

Сегодня на очередной 54 сессии территориальная избирательная комиссия №2 Октябрьского округа Липецка озвучила итоги довыборов в горсовет по избирательным округам №3 и №20, которые прошли 8 сентября.

- По итогам голосования депутатами Липецкого горсовета были избраны: по одномандатному избирательному округу №3 Алина Старцева. За нее свои голоса отдали 1112 человек. По одномандатному избирательному округу №20 одержал победу Александр Ушаков. За него проголосовали 934 человека, - заявила заместитель председателя ТИК №2 Екатерина Кожевникова.

Александр Ушаков стал самым молодым депутатом в этом созыве. Ему 24 года. Оба депутата - представители КПРФ.

Председатель городского парламента Игорь Тиньков и мэр Липецка Евгения Уваркина вручили избранным депутатам удостоверения и значки.

Кроме того, на сессии рассмотрели вопрос об изменении количественного и персонального состава постоянных комиссий горсовета.

Так, депутат Николай Быковских вышел из состава комиссии образованию, культуре, спорту и делам молодежи и перешел в комиссию по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Депутат Светлана Тюнина включена в состав комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Новоизбранный депутат Алина Старцева вошла в комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, а также по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Депутат Александр Ушаков будет работать в комиссии по бюджету и муниципальной собственности и по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.