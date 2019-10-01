Политика

сегодня, 16:17

В Липецком горсовете начали работать новые депутаты-коммунисты

7 504
#Липецкий городской Совет
1
В Липецком горсовете начали работать новые депутаты-коммунисты
Сегодня на очередной 54 сессии территориальная избирательная комиссия №2 Октябрьского округа Липецка озвучила итоги довыборов в горсовет по избирательным округам №3 и №20, которые прошли 8 сентября.

- По итогам голосования депутатами Липецкого горсовета были избраны: по одномандатному избирательному округу №3 Алина Старцева. За нее свои голоса отдали 1112 человек. По одномандатному избирательному округу №20 одержал победу Александр Ушаков. За него проголосовали 934 человека, - заявила заместитель председателя ТИК №2 Екатерина Кожевникова.

Александр Ушаков стал самым молодым депутатом в этом созыве. Ему 24 года. Оба депутата - представители КПРФ.

Председатель городского парламента Игорь Тиньков и мэр Липецка Евгения Уваркина вручили избранным депутатам удостоверения и значки.

Кроме того, на сессии рассмотрели вопрос об изменении количественного и персонального состава постоянных комиссий горсовета.

Так, депутат Николай Быковских вышел из состава комиссии образованию, культуре, спорту и делам молодежи и перешел в комиссию по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Депутат Светлана Тюнина включена в состав комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Новоизбранный депутат Алина Старцева вошла в комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию, а также по образованию, культуре, спорту и делам молодежи. Депутат Александр Ушаков будет работать в комиссии по бюджету и муниципальной собственности и по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.

7 504
#Липецкий городской Совет
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

33 секунды назад
Теперь горсовет попрет.
ответить

Вольдемар

7 минут назад
Сергей, полностью согласен. Хоть порядок бы навели, а то сплошные бизнесмены, после выборов забывшие о своих обещаниях.
ответить

Хаха ахаха хахахаха,))))

17 минут назад
гость,
ответить

Анониму

22 минуты назад
антон, Если не переметнутся на другую сторону? Что сейчас часто бывает. Так как они не хотят работать и любая партия для них козырь. Главное власть без мыла а там по ходу разберутся.
ответить

Сергей

34 минуты назад
Жаль что коммунистов только двое избрались. Нужно чтобы весь Совет стал красным!
ответить

антон

36 минут назад
хоть в чём-то липчане сделали правильный выбор. будем надеяться что в следующем году большинство мест займут опозиционные депутаты. едро в помойное ведро!
ответить

Ваш

38 минут назад
Коммунизм делает из человека рабов и номенклатуру
ответить

гость

48 минут назад
Хороший будет стресс-тест , для новых депутатов , стоит ли потом за КПРФ голоса отдавать , если их перекорёжит бюрократия . Судя по фото , процесс , зомбирования неофитов пошёл , а жаль .
ответить

Еще в рубрике

Депутаты облсовета утвердили Николая Тагинцева в должности первого вице-губернатора
#администрация Липецкой области
50
Депутаты облсовета утвердили Николая Тагинцева в должности первого вице-губернатора

26.09.2019 15:43

Политика
Липецкие священники и учителя выступили в защиту заключенных по «московскому делу»
#"московское дело" #открытое письмо
164
Липецкие священники и учителя выступили в защиту заключенных по «московскому делу»

22.09.2019 12:43

Общество
Игорь Артамонов произнес клятву в театре, а в него вошел как Путин в Кремль - в одиночестве
#Игорь Артамонов
67
Игорь Артамонов произнес клятву в театре, а в него вошел как Путин в Кремль - в одиночестве

13.09.2019 15:04

Политика
Завтра Игорь Артамонов официально избавится от приставки «врио»
#выборы главы региона
55
Завтра Игорь Артамонов официально избавится от приставки «врио»

10.09.2019 13:31

Политика
Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов
#выборы главы региона
93
Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов

09.09.2019 10:46

Политика
Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме
#выборы
8
Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме

09.09.2019 09:33

Общество