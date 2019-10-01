34-летний липчанин растил коноплю в центре города

Полицейские по подозрению в культивации наркосодержащих растений и хранении наркотиков задержали 34–летнего жителя Липецка. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на приусадебном участке задержанного, расположенном в центре города, полицейские нашли 27 кустов конопли. При обыске его дома в жестяных емкостях и коробках найдены более 700 граммов наркотиков растительного происхождения. Как пояснил задержанный изъятые вещества предназначались для личного использования.По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.