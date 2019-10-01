Происшествия

26 минут назад

34-летний липчанин растил коноплю в центре города

2 372
#наркотики
34-летний липчанин растил коноплю в центре города
Полицейские по подозрению в культивации наркосодержащих растений и хранении наркотиков задержали 34–летнего жителя Липецка. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на приусадебном участке задержанного, расположенном в центре города, полицейские нашли 27 кустов конопли. При обыске его дома в жестяных емкостях и коробках найдены более 700 граммов наркотиков растительного происхождения. Как пояснил задержанный изъятые вещества предназначались для личного использования.

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фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.
2 372
#наркотики

Комментарии (2)

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Нахрена она нужна,

13 минут назад
Она же беспонтовая.Лучше чуйки раз купить,чем местное г...о курить
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маки красные

19 минут назад
Так везде жгут
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