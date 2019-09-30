Общество
41 минуту назад
330 домов липчан остаются без тепла
8 591
А 184 дома в Липецке - без обслуживания управляющими компаниями
В 2270 дома подано тепло. Но 330 домов остаются без тепла, сообщила на брифинге в мэрии Липецка председатель Департамента ЖКХ Юлия Кобанцова. 184 дома из 330 официально не имеют управляющих компаний. До завтра будет ясно, подключены они или нет.
С 23 сентября начата подача тепла на объекты социальной сферы, с 26 сентября - в дома липчан. В отопительный сезон, по мнению чиновницы, Липецк вошёл в штатном режиме.
Прекращать отопительный сезон из-за возможного временного потепления никто не будет. Температурный режим отрегулируют уменьшением давления.
Также Юлия Кобанцова сообщила, что за сентябрь денег с потребителей брать не будут. Счёт пойдёт с 1 октября.
С 23 сентября начата подача тепла на объекты социальной сферы, с 26 сентября - в дома липчан. В отопительный сезон, по мнению чиновницы, Липецк вошёл в штатном режиме.
Прекращать отопительный сезон из-за возможного временного потепления никто не будет. Температурный режим отрегулируют уменьшением давления.
Также Юлия Кобанцова сообщила, что за сентябрь денег с потребителей брать не будут. Счёт пойдёт с 1 октября.
8 591
Дуремар
Гостья5
Оллля
Фемко
Ничего
Кому то повезло
Ну, ну..
НЕ ПАТРИОТ