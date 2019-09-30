Общество

41 минуту назад

330 домов липчан остаются без тепла

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330 домов липчан остаются без тепла

А  184 дома в Липецке - без обслуживания управляющими компаниями

В 2270 дома подано тепло. Но  330  домов остаются без тепла, сообщила на брифинге в мэрии Липецка председатель Департамента ЖКХ Юлия Кобанцова. 184 дома из 330 официально не имеют управляющих компаний. До завтра будет ясно, подключены они или нет.

С 23 сентября начата подача тепла на объекты социальной сферы, с 26 сентября - в дома липчан. В отопительный сезон, по мнению чиновницы, Липецк вошёл в штатном режиме.

Прекращать отопительный сезон из-за возможного временного потепления никто не будет.  Температурный режим отрегулируют уменьшением давления.

Также Юлия Кобанцова сообщила, что за сентябрь денег с потребителей брать не будут. Счёт пойдёт с 1 октября.

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Комментарии (8)

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Дуремар

1 минуту назад
Просто в счет за октябрь включат и сентябрь.
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Гостья5

2 минуты назад
Спасибо за отопление!
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Оллля

5 минут назад
Ждем обещаний по отсутствию оплаты за тепло в сентябре
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Фемко

5 минут назад
Наймите уже мужчину на эту должность!
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Ничего

13 минут назад
Кому то повезло, хватит стонать! Жарко,поставь на трубы перемычки и перекрой свои батареи! Почему из дебилизма одного соседа должны страдать и мёрзнуть пожилые,больные,дети ????? Трусы негде было высушить! Дорого платить, иди в суд и докажи необоснованность начислений! Спасибо за отопление!
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Кому то повезло

24 минуты назад
и нет отопление. Улицу не надо отапливать. Сэкономят деньжишь. А тут дали отопление, окна открыты и со страхом ждёшь квитанции от квадры
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Ну, ну..

30 минут назад
В домах, где идет кап.ремонт. С февраля!!!! В квартире 15 градусов.
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НЕ ПАТРИОТ

33 минуты назад
Россия всегда готова к войне и никогда не готова к отопительному сезону.
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