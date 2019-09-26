В Липецке открыли мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину

Сегодня днем на улице 8 Марта открыли мемориальную доску поэту Сергею Панюшкину. Участник Великой Отечественной войны, поэт, краевед и писатель жил в доме №26/4.

Мемориальную доску открыли в 9-летнюю годовщину со дня смерти Сергея Панюшкина. К дому, в котором жил поэт пришли друзья и близкие Сергея Панюшкина, учащиеся близлежащих школ, представители общественных объединений. На церемонии открытия доски было сказано немало добрых слов о талантливом земляке, прочитаны стихи, посвященные ему и его произведениям.- Очень важно, что сейчас, когда массово переписывают историю, воюют с памятью и памятниками, мы открываем новую достопримечательность — мемориальную доску героическому и творческому человеку, нашему земляку, - отметил заместитель первый заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Андрей Тимохин.- Это человек, по судьбе которого можно изучать историю СССР. Это человек большой души и большой судьбы. В истории нашего города, нашей области и нашей страны он сделал очень много, - уверен Почетный гражданин Липецка и руководитель Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин.Поэт и прозаик, публицист и краевед Сергей Порфильевич Панюшкин родился 5 апреля 1919 года в астраханском поселке Разин Бугор, в семье офицера казачьих войск. После окончания школы он работал конторщиком в колхозе «Красноловец», секретарем в НКГБ, председателем профсоюза работников административных органов (РАУ), инспектором пожарной безопасности, в 1938 году стал секретарем райкома ВЛКСМ. По комсомольскому набору в 1939 году Сергей Панюшкин отправился в военно-морское училище, а вскоре его курс направили на корабли Балтийского флота из-за начавшейся войны с Финляндией.Сергей Панюшкин прошел три войны: Советско-финскую, Великую Отечественную и войну с Японией. Воевать закончил на Тихом океане в звании капитана III ранга. К мирной жизни он вернулся инвалидом войны II группы и инвалидом I группы по зрению.В мае 1954 года Сергей Парфирьевич приехал в Липецк. Работал начальником отдела кадров станкостроительного завода, избирался секретарем партийного бюро предприятия.В Липецке он продолжил свою творческую деятельность как литератор, просветитель-краевед и историк. Сергей Панюшкин был инициатором и редактором серии книг и альманахов «Родники Липецкие», ратовал за сохранение Липецкого городища, участвовал в создании «Липецкой энциклопедии», в организации праздников поэзии на материнской прародине Александра Пушкина в селе Кореневщино, в увековечении имени Плеханова.Сергей Панюшкин первым возглавил Липецкое областное краеведческое общество, а затем – отделение Всероссийской ассоциации отечественной словесности и культуры «Единение». Он также был первым председателем Липецкого регионального отделения Петровской академии наук и искусств.Писать стихи и прозу Панюшкин начал рано. Но его первые поэтические сборники «Сердце помнит» и «Звездный дождь» были изданы в Липецке в 1961 году. Всего им было написано более 30 книг поэзии и прозы, изданных в Москве, Воронеже и Липецке. Заметное место в его творчестве занимали Липецк, его жители, история города, связанная с именем Петра Первого.Суть творчества Сергея Панюшкина – обостренное чувство Родины, углубленный интерес к истории Отечества. Его произведения самобытны, колоритны, насыщены ярким, образным, народным языком.Сергей Панюшкин награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Дружбы народов, 30 медалями. В апреле 1999 года он был избран Почетным гражданином города Липецка.Умер Панюшкин 26 сентября 2010 года. С 2011 года в Липецкой области проходят ежегодные Панюшкинские чтения.