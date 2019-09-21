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В воскресенье в Липецкой области похозяйничает сильный ветер
В воскресенье, 22 сентября в Липецкой области ожидается неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. Днем ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем она составит от 11 до 13 градусов тепла.
День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.
Fr33k 44
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