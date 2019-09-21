В воскресенье в Липецкой области похозяйничает сильный ветер

В воскресенье, 22 сентября в Липецкой области ожидается неустойчивая погода с осадками различной интенсивности. Днем ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-7 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадки усилятся до умеренных, местами также пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 10-15 м/сек, местами порывы до 20 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем температура составит от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, а днем умеренный дождь. Температура ночью от +1 до +3 градусов, днем она составит от 11 до 13 градусов тепла.



День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.

