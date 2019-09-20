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Россиянам прогнозируют теплую зиму со студеным февралем

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#зима #прогноз
Россиянам прогнозируют теплую зиму со студеным февралем

Синоптики рассказали о том, что ждет нас в зимние месяцы.

Температурный фон выше и около показателей многолетних значений ожидается на большей части России в период "холодного полугодия", но февраль ожидается холоднее прошлогоднего. Об этом сообщает Росгидромет.

Столбики термометров в декабре в основном будут находиться около средних многолетних значений, пишет «Лента». Исключениями станут Урал и Сибирь, где в этом месяце воздух будет теплее, а также Западная Сибирь — там температурные показатели будут ниже нормы. Холодный январь ожидается в Якутии, тогда как в целом по России температуры в этом месяце будут на уровне нормы. Февраль 2020 года будет холоднее, чем февраль 2019-го в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. Превышающие норму температуры прогнозируются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (кроме юга Камчатки, где показатели будут около и ниже нормы).

В марте выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, Забайкалье, Якутии и на Чукотке.

Вероятность такого исхода составляет от 67 до 69%, оправдываемость подобных прогнозов за последние 19 лет колебалась в пределах 58-81%. Анализ выполнен специалистами подведомственного Росгидромету Гидрометцентра России.
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#зима #прогноз

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