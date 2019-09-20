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13 минут назад
Крым обошел Турцию по туристическому потоку
Рейтинг составили в России.
Курорты Краснодарского края и Крыма пользовались наибольшей популярностью среди россиян прошедшим летом, обогнав по посещаемости Турцию. Это следует из рейтинга курортных направлений, составленного аналитиками портала ТурСтат.
Согласно данным сервиса, летом 2019 года лидером по посещаемости стал Краснодарский край. С июня по август туда отправились 10,5 миллиона туристов из России. Самыми популярными курортами края оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск, уточняют «Известия».
Вторую позицию занял Крым, который посетили около пяти миллионов россиян (на 11 процентов больше, чем в 2018 году), а третью — Турция (4,4 миллиона путешественников). Кроме того, в топ-5 вошли Абхазия (850 тысяч туристов) и Италия (600 тысяч).
В этом летнем сезоне в Крыму работало 699 коллективных средств размещения, более 4000 мини-отелей, 622 турагентства, 69 туроператоров, 1353 гида-переводчика, сообщили «Российской газете» в министерстве туризма Крыма. При этом средняя загрузка составила более 70 процентов, в том числе в августе в ряде регионов средний уровень загрузки превысил 95 процентов.
Согласно данным сервиса, летом 2019 года лидером по посещаемости стал Краснодарский край. С июня по август туда отправились 10,5 миллиона туристов из России. Самыми популярными курортами края оказались Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск, уточняют «Известия».
Вторую позицию занял Крым, который посетили около пяти миллионов россиян (на 11 процентов больше, чем в 2018 году), а третью — Турция (4,4 миллиона путешественников). Кроме того, в топ-5 вошли Абхазия (850 тысяч туристов) и Италия (600 тысяч).
В этом летнем сезоне в Крыму работало 699 коллективных средств размещения, более 4000 мини-отелей, 622 турагентства, 69 туроператоров, 1353 гида-переводчика, сообщили «Российской газете» в министерстве туризма Крыма. При этом средняя загрузка составила более 70 процентов, в том числе в августе в ряде регионов средний уровень загрузки превысил 95 процентов.