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В столкновении «Лады» с автобусом погибла женщина-водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек, двое - погибли.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 сентября около 16.30 в Ельце на улице Задонской произошло столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 39-летней женщины и автобус «ПАЗ» под управлением 45-летнего мужчины. В результате аварии женщина получила смертельную травму.
В Липецке на улице Космонавтов 44-летний водитель «Мерседеса» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю школьницу, которая с травмой госпитализирована.
В Краснинском районе около четырех часов дня столкнулись «ВАЗ-2104» и «Дэу». В автоаварии пострадали водителя обоих автомобилей. С травмами их доставили в больницу.
В Краснинском районе на трассе Суходол – Решетово – Дуброво – примыкание к автодороге Становое – Лебедянь произошло столкновение «Лады» с трактором. В результате аварии водитель «Лады» с травмами был доставлен в больницу.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1263 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 893 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 13 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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