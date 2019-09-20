Происшествия

сегодня, 09:41

В столкновении «Лады» с автобусом погибла женщина-водитель

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#авария #ГИБДД
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В столкновении «Лады» с автобусом погибла женщина-водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек, двое - погибли.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 сентября около 16.30 в Ельце на улице Задонской произошло столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 39-летней женщины и автобус «ПАЗ» под управлением 45-летнего мужчины. В результате аварии женщина получила смертельную травму.

В Липецке на улице Космонавтов 44-летний водитель «Мерседеса» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 14-летнюю школьницу, которая с травмой госпитализирована.

В Краснинском районе около четырех часов дня столкнулись «ВАЗ-2104» и «Дэу». В автоаварии пострадали водителя обоих автомобилей. С травмами их доставили в больницу.

В Краснинском районе  на трассе Суходол – Решетово – Дуброво – примыкание к автодороге Становое – Лебедянь произошло столкновение «Лады» с трактором. В результате аварии водитель «Лады» с травмами был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1263 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 893 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 13 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ГИБДД
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Комментарии (2)

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Плевать

7 минут назад
Школодроны, вытаскивает бананы из ушей, и смотрите по сторонам, а не в телефон..вчера на Ленина такую ушедшую в себя на пешеходном чуть не отправили к праотцам, лень от смартфон зенки оторвать было... Пипец нации.
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1

45 минут назад
Школьный сезон начался. Где ГИБДД?
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