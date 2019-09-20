Общество

27 минут назад

В выходные маршрут автобуса № 35 изменится

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#транспорт
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В выходные маршрут автобуса № 35 изменится
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в  связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном в районе строения №43 по улице Юношеской, с 21 по 22 сентября  включительно движение автобусов по муниципальному маршруту № 35 «Ж/д вокзал – с. Косыревка» будет осуществляться до остановочного пункта «Щебеночный завод». Транспортное обслуживание села Косыревка будет обеспечиваться маршрутом №179.

После завершения ремонтных работ движение автобусов маршрута №35 до остановочного пункта «с. Косыревка» будет восстановлено.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.

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#транспорт
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Комментарии (1)

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И П

11 минут назад
С какого числа 35 маршрут стал вдруг муниципальным ???
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