В выходные маршрут автобуса № 35 изменится

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном в районе строения №43 по улице Юношеской, с 21 по 22 сентября включительно движение автобусов по муниципальному маршруту № 35 «Ж/д вокзал – с. Косыревка» будет осуществляться до остановочного пункта «Щебеночный завод». Транспортное обслуживание села Косыревка будет обеспечиваться маршрутом №179.



После завершения ремонтных работ движение автобусов маршрута №35 до остановочного пункта «с. Косыревка» будет восстановлено.



Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.



