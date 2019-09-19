Общество

сегодня, 16:45

Новое оборудование для работы в экстремальных условиях получили городские спасатели

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#спасатели
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Новое оборудование для работы в экстремальных условиях получили городские спасатели

Восемь единиц нового оборудования, необходимого для работы в экстремальных условиях, получили спасатели управления по делам ГО и ЧС города Липецка. В комплекте - гидравлические ножницы и расширитель, позволяющие освобождать людей, зажатых в деформированных после ДТП автомобилях, насосная станция, мощный домкрат, способный приподнять тяжелую бетонную плиту или при необходимости раздвинуть гаражи вместе с машинами.  

Как сообщает пресс-служба администрации города, все приспособления востребованы в нештатных ситуациях. Например, когда за закрытой дверью оказываются беспомощный ребенок или больной пожилой человек, когда извлечь пострадавшего из охваченного огнем помещения можно лишь «перекусив» толстую стальную арматуру. 

- Современное технические средства позволяют оказывать помощь людям в максимально сжатые сроки, а это очень важно, когда счёт, порой, идет, на секунды. Сегодня, благодаря поддержке главы города Евгении Уваркиной, мы решаем задачу по дальнейшему обновлению материальной базы спасательных отрядов, - отметил начальник  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Николай Новиков.  

На приобретение оборудования из бюджета Липецка было выделено около 700 тыс. рублей. До конца года для выездов спасателей к месту происшествия будет закуплен новый автомобиль.  

    
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#спасатели
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