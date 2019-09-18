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30 минут назад
Липецкая вечЁрка: усиление менеджером, уход старой гвардии и изобретательный таксист
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 18 сентября.
Новым вице-губернатором станет 32-летний менеджер из самого богатого региона России. Игорь Артамонов усиливает свою команду чиновником из Салехарда. По словам главы области, новый заместитель появится в Липецке через 10 дней: «Молодой, спортивный, 31 год, триатлонист. С липецкими корнями. Но пока не хочу называть его фамилию». По нашим данным новым заместителем Игоря Артамонова может стать управляющий делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Рябченко.
Параллельно набору новых управленцев старая команда покидает уютные кресла. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Куракова покидает пост детского омбудсмена до истечения срока полномочий, то есть до 4 декабря 2019 года. Конкурс на вакансию уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Из-за сложившейся нестандартной ситуации его могут объявить и раньше.
Ну, а у тех, кто не следит за политикой, свои заботы. Например, автохамы. Известный липчанам изобретательный таксист придумал новый способ издевательства над соседями. У жителей улицы Меркулова давным-давно назрел вопрос – когда же к нарушителю примут меры.
Тем временем задержан подозреваемый в убийстве на улице Зои Космодемьянской. По данным следствия, убитый также имел уголовное прошлое. С задержанным он был хорошо знаком, к тому же, оба жили на одной улице - Зои Космодемьянской. 17 сентября друзья встретились и пошли в лесок выпить. Там они поссорились и задержанный ударил друга ножом в сердце. Тот сумел добежать до дорожки через лесной массив и умер.
Параллельно набору новых управленцев старая команда покидает уютные кресла. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Куракова покидает пост детского омбудсмена до истечения срока полномочий, то есть до 4 декабря 2019 года. Конкурс на вакансию уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Из-за сложившейся нестандартной ситуации его могут объявить и раньше.
Ну, а у тех, кто не следит за политикой, свои заботы. Например, автохамы. Известный липчанам изобретательный таксист придумал новый способ издевательства над соседями. У жителей улицы Меркулова давным-давно назрел вопрос – когда же к нарушителю примут меры.
Тем временем задержан подозреваемый в убийстве на улице Зои Космодемьянской. По данным следствия, убитый также имел уголовное прошлое. С задержанным он был хорошо знаком, к тому же, оба жили на одной улице - Зои Космодемьянской. 17 сентября друзья встретились и пошли в лесок выпить. Там они поссорились и задержанный ударил друга ножом в сердце. Тот сумел добежать до дорожки через лесной массив и умер.
С
Ну Вы блин, даёте...