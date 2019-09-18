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30 минут назад

Липецкая вечЁрка: усиление менеджером, уход старой гвардии и изобретательный таксист

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: усиление менеджером, уход старой гвардии и изобретательный таксист

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 18 сентября.

Новым вице-губернатором станет 32-летний менеджер из самого богатого региона России. Игорь Артамонов усиливает свою команду чиновником из Салехарда. По словам главы области, новый заместитель появится в Липецке через 10 дней: «Молодой, спортивный, 31 год, триатлонист. С липецкими корнями. Но пока не хочу называть его фамилию». По нашим данным новым заместителем Игоря Артамонова может стать управляющий делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Рябченко.

Параллельно набору новых управленцев старая команда покидает уютные кресла. Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова обратилась в областной Совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий. Куракова покидает пост детского омбудсмена до истечения срока полномочий, то есть до 4 декабря 2019 года. Конкурс на вакансию уполномоченного по правам ребенка намерены объявить не позже середины октября. Из-за сложившейся нестандартной ситуации его могут объявить и раньше.

Ну, а у тех, кто не следит за политикой, свои заботы. Например, автохамы. Известный липчанам изобретательный таксист придумал новый способ издевательства над соседями. У жителей улицы Меркулова давным-давно назрел вопрос – когда же к нарушителю примут меры.

Тем временем задержан подозреваемый в убийстве на улице Зои Космодемьянской. По данным следствия, убитый также имел уголовное прошлое. С задержанным он был хорошо знаком, к тому же, оба жили на одной улице - Зои Космодемьянской. 17 сентября друзья встретились и пошли в лесок выпить. Там они поссорились и задержанный ударил друга ножом в сердце. Тот сумел добежать до дорожки через лесной массив и умер.
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#вечЁрка

Комментарии (2)

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С

57 секунд назад
Все петухи на парашу.
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Ну Вы блин, даёте...

7 минут назад
Мальчик с нехилыми связями! Сразу-же после окончания института ПОМОЩНИК ГЛАВЫ Ямало-Ненецкого Автономного округа! К примеру нашему Божко Ю.Н., потребовалось жизнь прожить чтобы стать ПОМОШНИКОМ сегодняшнего ГЛАВЫ! Так кто-же родители у этого "гения"? В Липецк как в помойку со всей России шлют всякую блатоту. Похоже как и Костомаров, отлежится тут месяц-другой-третий и-и-и в Москву.
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