Происшествия
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Задержан подозреваемый в убийстве на улице Зои Космодемьянской
48-летний знакомый убитого выдвигает версию о самообороне.
17 сентября около 19.00 сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего жителя улицы Зои Космодемьянской – именного его подозревают в убийстве, совершенном в тот же день с 12.30 до 13.00 на той же улице.
- В отношении задержанного Следственным отделом по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ («Убийство»), - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Известно, что ранее мужчина был судим за убийство.
По данным следствия, убитый также имел уголовное прошлое. С задержанным он был хорошо знаком, к тому же, оба жили на одной улице - Зои Космодемьянской.
17 сентября друзья встретились и пошли в лесок выпить. Там они поссорились и задержанный ударил друга ножом в сердце. Тот сумел добежать до дорожки через лесной массив и умер.
- Задержанный мужчина не отрицает совершения убийства, но говорит о самообороне, - рассказала Юлия Кузнецова. – Следственные действия продолжаются, по мере собранных доказательств действиям задержанного будет дана дальнейшая правовая оценка.
- В отношении задержанного Следственным отделом по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ («Убийство»), - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Известно, что ранее мужчина был судим за убийство.
По данным следствия, убитый также имел уголовное прошлое. С задержанным он был хорошо знаком, к тому же, оба жили на одной улице - Зои Космодемьянской.
17 сентября друзья встретились и пошли в лесок выпить. Там они поссорились и задержанный ударил друга ножом в сердце. Тот сумел добежать до дорожки через лесной массив и умер.
- Задержанный мужчина не отрицает совершения убийства, но говорит о самообороне, - рассказала Юлия Кузнецова. – Следственные действия продолжаются, по мере собранных доказательств действиям задержанного будет дана дальнейшая правовая оценка.
Да уж
Местный