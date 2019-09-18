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Задержан подозреваемый в убийстве на улице Зои Космодемьянской

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#убийство
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Задержан подозреваемый в убийстве на улице Зои Космодемьянской

48-летний знакомый убитого выдвигает версию о самообороне.

17 сентября около 19.00 сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего жителя улицы Зои Космодемьянской – именного его подозревают в убийстве, совершенном в тот же день с 12.30 до 13.00 на той же улице.

- В отношении задержанного Следственным отделом по Левобережному округу Липецка возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ («Убийство»), - рассказала GOROD48 помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области Юлия Кузнецова. – Известно, что ранее мужчина был судим за убийство.

По данным следствия, убитый также имел уголовное прошлое. С задержанным он был хорошо знаком, к тому же, оба жили на одной улице - Зои Космодемьянской.

17 сентября друзья встретились и пошли в лесок выпить. Там они поссорились и задержанный ударил друга ножом в сердце. Тот сумел добежать до дорожки через лесной массив и умер.

- Задержанный мужчина не отрицает совершения убийства, но говорит о самообороне, - рассказала Юлия Кузнецова. – Следственные действия продолжаются, по мере собранных доказательств действиям задержанного будет дана дальнейшая правовая оценка.


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#убийство
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Комментарии (2)

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Да уж

8 минут назад
Вот что значит агентура,сразу нашли,чтобы показатели не портить в конце года.
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Местный

36 минут назад
Цыганва уевертит!
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