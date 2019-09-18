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Зоозащитники требуют наказать Хабиба за драки с медведями
Отец устраивал юному спортсмену спарринг с хищниками.
Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями. Старое видео, на котором маленький Хабиб борется с медведем, залили в YouTube в 2017 году, уточняет «Чемпионат». Оно датируется 1997 годом. Так сына тренировал его отец. Известно, что впоследствии российский боец по крайней мере дважды боролся с тем же самым медведем: в 2014 и 2019 годах.
В PETA отметили, что Нурмагомедову следует уважать животных и относиться к ним так, как они этого заслуживают. Пока же он этого не демонстрирует, обратила организация внимание UFC. В апреле этого года боец снова поборолся с медвежонком, за что был раскритикован зоозащитниками.
- Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают. Борьба с прикованным цепями медведем – это отвратительное поведение. Пусть Нурмагомедов борется исключительно с согласными на это людьми, – сказала директор британского офиса организации Элиза Аллен. Ее цитирует издание «Спортс.ру».
В PETA отметили, что Нурмагомедову следует уважать животных и относиться к ним так, как они этого заслуживают. Пока же он этого не демонстрирует, обратила организация внимание UFC. В апреле этого года боец снова поборолся с медвежонком, за что был раскритикован зоозащитниками.
- Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают. Борьба с прикованным цепями медведем – это отвратительное поведение. Пусть Нурмагомедов борется исключительно с согласными на это людьми, – сказала директор британского офиса организации Элиза Аллен. Ее цитирует издание «Спортс.ру».