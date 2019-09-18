В мире

сегодня, 16:17

Китайская сладость омолаживает кровь

159
#регенерация #открытие #продолжительность жизни
Китайская сладость омолаживает кровь

Ученые сделали неожиданное открытие.

Употребление в пищу плодов архата (латинское Siraitia grosvenorii) способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что потребление архата в течение 10 месяцев замедлило процесс старения у мышей. Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации, пишет «Лента». А улучшение функции стволовых клеток может увеличить продолжительность жизни человека.

Архат – многолетняя травянистая лиана из Южного Китая и Северного Таиланда. Растение ценится за свои плоды, экстракт которых почти в 300 раз слаще сахара. В Поднебесной архат используются в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.

Архат не включен в Государственную фармакопею РФ и официальной медициной не используется, однако широко применяется в некоторых странах, например, в китайской народной медицине - при сильном удушающем кашле и простуде. Также это растение используется при тепловых ударах, добавление архата в соусы и разнообразные блюда помогает избавиться от запоров. В Китае до сих пор продолжается развитие производства продукции из плодов архата, в частности, концентрированных экстрактов, использующихся как естественный подсластитель. Экстракт архата, который получают из плодов, слаще сахара в 150-200 раз, но несмотря на свою сладость, очень низкокалориен - всего 2,3 Ккал/г.
159
#регенерация #открытие #продолжительность жизни

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
1
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

вчера, 21:51

В мире
В США умерло семь человек от «болезни вейперов»
В США умерло семь человек от «болезни вейперов»

вчера, 21:43

В мире
Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии
Рост цен на нефть предсказали после атаки дронов в Саудовской Аравии

16.09.2019 08:27

В мире
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана
В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

15.09.2019 11:49

В мире
Нурмагомедов пожертвовал деньги на воду детям в Африке
Нурмагомедов пожертвовал деньги на воду детям в Африке

15.09.2019 11:47

В мире
Мединский заявил, что пражане поддерживают мнение Земана о памятнике маршалу Коневу
Мединский заявил, что пражане поддерживают мнение Земана о памятнике маршалу Коневу

15.09.2019 11:43

В мире