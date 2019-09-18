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Китайская сладость омолаживает кровь
Ученые сделали неожиданное открытие.
Употребление в пищу плодов архата (латинское Siraitia grosvenorii) способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.
Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что потребление архата в течение 10 месяцев замедлило процесс старения у мышей. Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации, пишет «Лента». А улучшение функции стволовых клеток может увеличить продолжительность жизни человека.
Архат – многолетняя травянистая лиана из Южного Китая и Северного Таиланда. Растение ценится за свои плоды, экстракт которых почти в 300 раз слаще сахара. В Поднебесной архат используются в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.
Архат не включен в Государственную фармакопею РФ и официальной медициной не используется, однако широко применяется в некоторых странах, например, в китайской народной медицине - при сильном удушающем кашле и простуде. Также это растение используется при тепловых ударах, добавление архата в соусы и разнообразные блюда помогает избавиться от запоров. В Китае до сих пор продолжается развитие производства продукции из плодов архата, в частности, концентрированных экстрактов, использующихся как естественный подсластитель. Экстракт архата, который получают из плодов, слаще сахара в 150-200 раз, но несмотря на свою сладость, очень низкокалориен - всего 2,3 Ккал/г.
Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что потребление архата в течение 10 месяцев замедлило процесс старения у мышей. Ученые объяснили это тем, что фрукт усиливает функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, являющихся предшественниками клеток крови, а также способствует регенерации, пишет «Лента». А улучшение функции стволовых клеток может увеличить продолжительность жизни человека.
Архат – многолетняя травянистая лиана из Южного Китая и Северного Таиланда. Растение ценится за свои плоды, экстракт которых почти в 300 раз слаще сахара. В Поднебесной архат используются в качестве натурального низкокалорийного подсластителя.
Архат не включен в Государственную фармакопею РФ и официальной медициной не используется, однако широко применяется в некоторых странах, например, в китайской народной медицине - при сильном удушающем кашле и простуде. Также это растение используется при тепловых ударах, добавление архата в соусы и разнообразные блюда помогает избавиться от запоров. В Китае до сих пор продолжается развитие производства продукции из плодов архата, в частности, концентрированных экстрактов, использующихся как естественный подсластитель. Экстракт архата, который получают из плодов, слаще сахара в 150-200 раз, но несмотря на свою сладость, очень низкокалориен - всего 2,3 Ккал/г.