В России
сегодня, 16:11
Выбираем белое вино: совет экспертов
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Правила и детали раскрыли в Роскачестве.
Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года. Как пояснили в организации, в магазинах уже "немало недорогих белых российских вин" такого урожая. Самой популярной у потребителей «белой» страной остается Италия. Постепенно набирают популярность и вина России, отметили в организации. Предпочтение стоит отдавать именно стеклянной бутылке, потому что часто «в пакетах» продается не вино, а винные напитки, пишут «Известия».
В Роскачестве отметили, что в магазине на вино не должен падать прямой солнечный свет, а сам напиток должен иметь чистый, прозрачный цвет. Эксперты добавили, что нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание, составляет около 250 рублей за бутылку. При выборе напитков из винограда необходимо обращать внимание на обозначение ЗГУ - "вино защищенного географического указания".
В Роскачестве отметили, что недорогие белые вина стоимостью до 500 рублей являются более хрупкими, чем красные, хуже переносят длительную транспортировку и перепады температуры хранения. Если производитель не указал на этикетке год урожая, эксперты советуют посмотреть на дату розлива, которая есть на каждой бутылке.
В Роскачестве отметили, что в магазине на вино не должен падать прямой солнечный свет, а сам напиток должен иметь чистый, прозрачный цвет. Эксперты добавили, что нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание, составляет около 250 рублей за бутылку. При выборе напитков из винограда необходимо обращать внимание на обозначение ЗГУ - "вино защищенного географического указания".
В Роскачестве отметили, что недорогие белые вина стоимостью до 500 рублей являются более хрупкими, чем красные, хуже переносят длительную транспортировку и перепады температуры хранения. Если производитель не указал на этикетке год урожая, эксперты советуют посмотреть на дату розлива, которая есть на каждой бутылке.
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