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11 минут назад

Путин и принц обсудили нападение на нефтезавод

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#нефть #добыча #Путин
Путин и принц обсудили нападение на нефтезавод

Дроны ранее атаковали НПЗ Саудовской Аравии.

Наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил по телефону президенту России. Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию в связи с атакой на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер призвал провести тщательное расследование.

Собеседники выразили «обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть». При этом возможность временного увеличения объемов добычи нефти не обсуждалась, сообщают в Кремле.

В ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. После нападения добыча нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки. 17 сентября власти страны сообщили, что восстановили половину из утерянной из-за атаки добычи нефти. Восстановить полный объем добычи королевство надеется к октябрю, пишет ТАСС.
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#нефть #добыча #Путин

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