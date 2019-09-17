В России

31 минуту назад

Госзакупки спирта выросли на четверть

110
Объемы госзакупок медицинского спирта для больниц и поликлиник в первом полугодии 2019-го выросли на четверть. Об этом свидетельствует статистика компании DSM Group, с которой ознакомились «Известия»

В январе-июне российские больницы и поликлиники купили 11,3 млн упаковок этилового спирта, на 25,1% больше, чем в тот же период 2018-го, говорится в материалах DSM Group. Эти данные учитывают спирт любой крепости — 90%, 70%, 60%. Если измерять объем продаж в литрах, рост окажется менее значительным: с 1,4 млн л до 1,7 млн (+ 21,9%). 

Основной причиной такой «запасливости» врачей может быть предстоящее подорожание. С 19 сентября власти обязали производителей этанола приобрести новые счетчики для контроля за продукцией, что может повысить ее цену. 
110

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#возрастная маркировка
Минкомсвязи решило убрать из закона ограничение «0+»

28 минут назад

В России
Девочка убила сестру, мешавшую делать уроки
1
Девочка убила сестру, мешавшую делать уроки

сегодня, 14:36

В России
В Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача
1
В Саратове мужчина изнасиловал девушку-врача

сегодня, 14:25

В России
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
1
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

сегодня, 14:20

В России
Ульяновскую чиновницу уволят за селфи в нефтяной ванне
2
Ульяновскую чиновницу уволят за селфи в нефтяной ванне

сегодня, 11:46

В России
Женщина сбросила детей с моста
Женщина сбросила детей с моста

сегодня, 11:39

В России