«Что вы обычно покупаете в магазинах?», - с таким вопросом мы обратились к липачанам.



«Обычный набор пенсионера», водка, одежда - вот далеко не полный список ответов. У каждого - свой перечень необходимых продуктов и вещей, от хлебобулочных изделий до мяса и рыбы.



