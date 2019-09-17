ПозиTиV
12 минут назад
Что вы обычно покупаете в магазинах?
1 99
«Что вы обычно покупаете в магазинах?», - с таким вопросом мы обратились к липачанам.
«Обычный набор пенсионера», водка, одежда - вот далеко не полный список ответов. У каждого - свой перечень необходимых продуктов и вещей, от хлебобулочных изделий до мяса и рыбы.
«Обычный набор пенсионера», водка, одежда - вот далеко не полный список ответов. У каждого - свой перечень необходимых продуктов и вещей, от хлебобулочных изделий до мяса и рыбы.
1 99
Юрок Алтушок.