ПозиTиV

12 минут назад

Что вы обычно покупаете в магазинах?

1 99
#Говорит Липецк
Что вы обычно покупаете в магазинах?
«Что вы обычно покупаете в магазинах?», - с таким вопросом мы обратились к липачанам.

«Обычный набор пенсионера», водка, одежда - вот далеко не полный список ответов. У каждого - свой перечень необходимых продуктов и вещей, от хлебобулочных изделий до мяса и рыбы.

1 99
#Говорит Липецк

Комментарии (1)

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Юрок Алтушок.

5 минут назад
Черную икру и осетринку.
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