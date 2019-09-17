Азбука продвинутых покупателей: платим за однокомнатную квартиру - получаем двухкомнатную

Все мы прекрасно знаем, что выше головы не прыгнешь. Можно сколько угодно мечтать о светлой крупногабаритной квартире в центре города, но цены на недвижимость уверенно возвращают с небес на землю даже самых неисправимых мечтателей.

Большинство покупателей, подсчитав свои сбережения, вынуждены с горечью констатировать, что приходится выбирать: или просторное жилье на окраине, или небольшая квартирка поближе к благам цивилизации. И очень немногие знают о том, как найти выход из непростой ситуации.



Тем не менее, есть отличный способ, улучшить свои жилищные условия –заплатить минимум, а получить максимум. «Разве такое возможно?», - усомнится недоверчивый покупатель. Но поверьте, у специалистов, работающих на рынке недвижимости, есть свои секреты. И об одном секретном способе – абсолютно легальном и безопасном – согласился рассказать человек, который уже более пятнадцати лет продает квартиры.

Итак, можно ли, покупая однокомнатную квартиру, вдруг оказаться счастливым собственником двухкомнатной? Или заплатить за двухкомнатную – и получить ключи от крупногабаритной трешки? Да! Давайте проверим?

Не будем размениваться на мелочи – выберем самое лучшее. Хотите уже осенью стать собственником уютной и современной квартиры в новостройке бизнес-класса в самом сердце современного Липецка, чтобы ваши окна выходили на Липецкое городище, а под рукой было все необходимое – поликлиника, школа, ряд самых разных магазинов, и удобная транспортная развязка? Добро пожаловать в ЖК «Слобода»!





Итак, давайте рассмотрим однокомнатные квартиры, которые можно приобрести в Слободе. Возьмем уютную студию с эргономичной планировкой площадью 49,3 квадратных метров, стоимость которой всего лишь 2 710 000 руб. - небывалая цена для практически готового дома в центре города! Если подойти к этой квартире с умом и фантазией, то однокомнатная с легкостью превратится в двухкомнатную. Таким образом, вы получаете двухкомнатную квартиру по цене однокомнатной!









Точно так же, если взять просторную квартиру 79,73 квадратных метров стоимостью 4 380 000 руб., то за два простых шага вы сможете получить удобную и современную трехкомнатную квартиру – идеальный вариант для большой семьи.









Как говорит наш знакомый риелтор, далеко не каждый застройщик может предложить своим клиентам подобные варианты. С точки зрения профессионалов именно такие квартиры - лучшее, что можно найти на рынке недвижимости. Количество таких предложений всегда строго ограничено, и в «Слободе» их тоже осталось немного.

Очень хочется, чтобы мы все научились извлекать максимальную выгоду из того, что предлагает нам жизнь. Давайте подходить к покупке, тем более жилья, продумано и максимальной выгодой для себя!

Звоните в ЖК “Слобода” и требуйте двухкомнатные квартиры по цене однокомнатных, а трехкомнатные по цене двухкомнатных! ТЕЛЕФОН 906-808

В удобное для вас время можно записаться на просмотр этих квартир и лично убедиться во всех преимуществах такого решения. Подробности по телефону 906-808

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