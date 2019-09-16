Общество
58 минут назад
Липчане платят за коммуналку 9,1% доходов семьи
19 447
РИА Новости подготовило рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги.
Больше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят на Камчатке и Колыме (до 14% заработка), а меньше — в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
Как показали итоги исследования, в среднем российская семья тратит на услуги ЖКХ 9,6% от заработка. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15%.
По итогам 2018 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%, или 2445 рублей в месяц). Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).
Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), жители этих регионов платят более восьми тысяч рублей каждый месяц.
Липчане тратят за коммуналку 9,1% дохода среднестатистической семьи региона, или 3450 рублей.
Как показали итоги исследования, в среднем российская семья тратит на услуги ЖКХ 9,6% от заработка. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15%.
По итогам 2018 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%, или 2445 рублей в месяц). Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).
Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц.
Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), жители этих регионов платят более восьми тысяч рублей каждый месяц.
Липчане тратят за коммуналку 9,1% дохода среднестатистической семьи региона, или 3450 рублей.
19 447
Гость
чушь.собачья
Гость
!!!
_Ъ_
горожанин
Мысливец
fed
Фауст
Перри Мейсон