Общество

58 минут назад

Липчане платят за коммуналку 9,1% доходов семьи

19 447
#коммунальные платежи #
Липчане платят за коммуналку 9,1% доходов семьи

РИА Новости подготовило рейтинг регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги.

Больше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят на Камчатке и Колыме (до 14% заработка), а меньше — в Дагестане и Ингушетии (менее 5%), свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

Как показали итоги исследования, в среднем российская семья тратит на услуги ЖКХ 9,6% от заработка. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15%. 

По итогам 2018 года наименьшая доля затрат на ЖКУ — в Дагестане (4,6%, или 2445 рублей в месяц). Также низкие значения в Ингушетии (4,8%), Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%). 

Меньше всего в абсолютном выражении на ЖКУ тратят в Республике Алтай — 2374 рубля в месяц. 

Самая большая доля расходов на ЖКУ в Камчатском крае — 15% или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Также высокие показатели в Магаданской области (14%) и Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%), жители этих регионов платят более восьми тысяч рублей каждый месяц.

Липчане тратят за коммуналку 9,1% дохода среднестатистической семьи региона, или 3450 рублей. 


19 447
#коммунальные платежи #

Комментарии (19)

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Гость

1 минуту назад
Я работаю один моя чистая зарплата 27300 за коммуналку за однушку зимой плачу 5600 .Как то 9,1% не получается получается 20%.
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чушь.собачья

1 минуту назад
а кто такие эти "эксперты РИА Новости"? назовите поименно! у меня вот получается 40-50 %.
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Гость

4 минуты назад
Туфта ваши проценты
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!!!

7 минут назад
даже не треть ))) уже хорошо!
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_Ъ_

17 минут назад
Вы читайте, кто подготовил рейтинг!! За РИА Новости стоит Киселёв Дмитрий Константинович (тот самый, с России-1). Потом он будет вещать про хорошую жизнь россиян, так мало платящих за коммунальные услуги! Можно предположить, что это "сигнал" о том, что россияне готовы к новым "подаркам" к НГ.
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горожанин

21 минуту назад
3450 это у однодкомнатников и может быть у двухкомнатников с учетом если у них нету квадры-выдры
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Мысливец

25 минут назад
Воруют наглым образом управляющие компании , крышуют все ветви органов власти Липецкой обл. глубоко верующие слуги народа. - всем страусам на крестный ход, может поможет
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fed

32 минуты назад
Средняя цена среднестатистической семьи. вы не среднестатистические семьи.
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Фауст

35 минут назад
Бряхня!
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Перри Мейсон

35 минут назад
Так так, от средней, как я понял...
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