Общество

сегодня, 13:38

Волонтеры очистят пруд от последствий отдыха липчан

14 1111
#пруд #субботник
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Волонтеры очистят пруд от последствий отдыха липчан

За лето гости парка Победы сильно намусорили.

21 сентября, во Всемирный день чистоты, состоится акция по уборке пруда около парка Победы в Липецке. Волонтеры намерены собраться там в 11 утра. Организаторы акции объяснили, почему вновь придут убирать пруд. Они уже проводили там субботник 10 мая.

- Это уголок первозданной природы, здесь течет река Липовка, обитают дикие утки, водяные крысы, лягушки. А ещё там любят отдыхать люди. И все последствия отдыха оставлять там же. Территорию пруда покрыта мусором, утки путают еду с пластиком. Уборки здесь редкость, так как пруд не относится к парку. Это федеральная территория, муниципальные службы там не убирают. Поэтому надежда только на вас! - обращаются к липчанам добровольцы.

На акцию приглашают всех желающих. При себе стоит иметь мешки и перчатки.
14 1111
#пруд #субботник
1

Комментарии (14)

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нквд

11 минут назад
Что бы волонтеры не убирали за алкашней . нужны соответсвующие строжайшие меры .и лица ответственные пресекающие за выбрс мусора (баклажек . окурков .и т.д ) и штраф должен быть не менее 10000 рублей . кто попался втроричное исправительные работы от 2 лет
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Максим

33 минуты назад
Это считается заповедник, ищите хозяина пусть убирает. Или заявление в прокуратуру.
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Такаярастакая

35 минут назад
Ой, а кто это здесь нагадил? Элитные жители микрорайона или с ЛТЗ гопники и алкаши с Сокола! /лицо Людвига Аристарховича)))
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сёрфер

44 минуты назад
вот те раз) я и не знал что это оказывается пруд) всегда ручей был а тут хренак и пруд) да ещё и с первозданной красотой)))
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жительница

47 минут назад
Поставьте камеры вокруг и людей, которые быстро реагировали на разгильдяев, установите штрафы от 10 тысяч, а на эти деньги наводите порядок, уверена. за неделю воспитаем всех в городе.
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Имею мнение

57 минут назад
Федеральное значит ничье? Уверен, что деньги выделяются! От волонтеров был бы толк, если бы они в прокуратуру обратились, а не выполняли бы чужую работу. Получается они убирают следы преступления, халатности или разгильдяйства за что положено наказание.
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Дмитрий

сегодня, 13:58
Пусть труд волонтёров оплачивают федералы из федерального бюджета!
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Ваш

сегодня, 13:56
Предлагаю провести крестный ход и рядом с прудом построить храм
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Подонок Кравцов

сегодня, 13:51
Чисто не там, где метут, а там где нет мусорят
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гость

сегодня, 13:48
Вован настоящий, одни гадят , другие убирают , ужос !
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