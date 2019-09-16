Общество
сегодня, 13:38
Волонтеры очистят пруд от последствий отдыха липчан
14 1111
За лето гости парка Победы сильно намусорили.
21 сентября, во Всемирный день чистоты, состоится акция по уборке пруда около парка Победы в Липецке. Волонтеры намерены собраться там в 11 утра. Организаторы акции объяснили, почему вновь придут убирать пруд. Они уже проводили там субботник 10 мая.
- Это уголок первозданной природы, здесь течет река Липовка, обитают дикие утки, водяные крысы, лягушки. А ещё там любят отдыхать люди. И все последствия отдыха оставлять там же. Территорию пруда покрыта мусором, утки путают еду с пластиком. Уборки здесь редкость, так как пруд не относится к парку. Это федеральная территория, муниципальные службы там не убирают. Поэтому надежда только на вас! - обращаются к липчанам добровольцы.
На акцию приглашают всех желающих. При себе стоит иметь мешки и перчатки.
- Это уголок первозданной природы, здесь течет река Липовка, обитают дикие утки, водяные крысы, лягушки. А ещё там любят отдыхать люди. И все последствия отдыха оставлять там же. Территорию пруда покрыта мусором, утки путают еду с пластиком. Уборки здесь редкость, так как пруд не относится к парку. Это федеральная территория, муниципальные службы там не убирают. Поэтому надежда только на вас! - обращаются к липчанам добровольцы.
На акцию приглашают всех желающих. При себе стоит иметь мешки и перчатки.
14 1111
нквд
Максим
Такаярастакая
сёрфер
жительница
Имею мнение
Дмитрий
Ваш
Подонок Кравцов
гость