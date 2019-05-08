Общество

17 минут назад

Липчане расчистят утиный пруд

1 349
#субботник #волонтеры
Липчане расчистят утиный пруд

Большой субботник запланирован на окраине парка Победы.

Утром 10 мая на окраине парка Победы начнется большая уборка. На субботник в районе прудика, где обитают утки и водяные крысы, приглашают всех неравнодушных. Сбор запланирован на 10 часов у входа в парк со стороны улиц Водопьянова и Берзина.

- Там дикие утки каждую весну вьют гнёзда и учат своих деток летать. Там водяные крысы ловят рыбу и греют на солнышке блестящую шёрстку. А лягушки там устраивают такие концерты, что камерный хор позавидует. А ещё там любят отдыхать люди. И все последствия отдыха оставлять там же. Поэтому уже сейчас на территорию пруда больно смотреть - она буквально вся покрыта мусором, утки путают еду с пластиком, а баклажки шуршат под ногами как осенняя листва. Мало того, что это эстетически неприятно. Это в целом нарушает всю экосистему и, конечно, совсем не здорово отражается на нас... Пруд не относится к парку. Это федеральная территория, и поэтому муниципальные службы там не убирают. Мы решили взять ситуацию в свои руки и привести пруд в порядок! - поясняют волонтеры.

Желающим присоединиться к субботнику на пруду рекомендуют захватить с собой перчатки, а также воду и термос с чаем.
1 349
#субботник #волонтеры

Комментарии (1)

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Ахламонов

7 минут назад
Не забудьте подхватить с собой по 1500 рублей, чтобы заплатить за участие.
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